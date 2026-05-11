Bóna Szabolcs

Bóna Szabolcs: Stratégiai válaszok kellenek a klímaváltozásra, a munkaerőhiányra és az elöregedésre

Hétfő reggel megkezdődött Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszer-gazdasági miniszterjelölt meghallgatása a parlamentben. Bóna Szabolcs szerint a magyar mezőgazdaság jövője azon múlik, hogy képes-e alkalmazkodni az aszályhoz és a klímaváltozáshoz, miközben a tejipar újjáépítését és a feldolgozóipar megerősítését is kulcskérdésnek nevezte.

Munkatársunktól
2026. 05. 11. 9:00
Bóna Szabolcs megallgatása
Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdasági miniszterjelölt Fotó: Balogh Dávid
Feldolgozóipari fordulatra van szükség

Bóna Szabolcs szerint a magyar mezőgazdaság számára nincs más út, mint hogy az alapanyag-előállítás helyett egy magasabb feldolgozottsági szint felé mozduljon el. Úgy vélte, ehhez

  • az élelmiszer-feldolgozás megerősítésére,
  • a termékpályák újraszervezésére
  • és a rövid ellátási láncok támogatására
    van szükség. A miniszterjelölt külön kitért arra, hogy növelni kell a magyar termékek arányát a boltok polcain, valamint a közétkeztetésben és a közvetlen értékesítésben is nagyobb szerepet kell kapniuk a hazai termelőknek. Szerinte a jelenlegi ellenőrzési rendszerek túlságosan eltávolodtak a szakmai irányítástól, ezért azokat emberközelibbé és támogatóbbá kell tenni.

Fiatal gazdákat hozna helyzetbe

A gazdatársadalom elöregedését az egyik legsúlyosabb problémának nevezte. Úgy látja, a jelenlegi támogatási rendszer inkább az öröklést segíti, miközben az új szereplők belépését nem támogatja megfelelően. Bóna Szabolcs szerint azokat a fiatalokat kellene segíteni, akik vállalkozóként szeretnének megjelenni az agráriumban, de nehezen jutnak földhöz, infrastruktúrához vagy tőkéhez. Támogatni kellene azokat a gazdálkodókat is, akiknek nincs örökösük, hogy gazdaságaik működőképesen kerülhessenek új kezekbe.

„Nincs sikeres agrárium szervezettség nélkül”

A miniszterjelölt többször hangsúlyozta az összefogás fontosságát is. Úgy fogalmazott: a magyar agrárium egyik legnagyobb problémája a szervezetlenség, miközben a mérethatékonysági versenyben csak kevés hazai ágazat számít igazán versenyképesnek. Szerinte horizontális integrációkra és jól szervezett termékpályákra van szükség, amelyekben a termelőktől a feldolgozókon át egészen a fogyasztókig minden szereplő együttműködik. Példaként az olasz tejágazatot említette, ahol szerinte a termelői szervezetek és az etikai szabályrendszerek miatt a tejpiaci válságok kevésbé sújtják a gazdákat, mint Magyarországon.

Tudásalapú agráriumot építenének

A miniszterjelölt szerint az oktatás és a szakképzés kulcskérdés lesz a következő években. Azt mondta, több nagy múltú agrárszakképző intézmény megszűnt az elmúlt időszakban, miközben például a tejipari szakemberképzés gyakorlatilag eltűnt Magyarországon. Bóna Szabolcs szerint a magyar agráriumnak tudásalapú fejlődési pályára kell állnia, amelyhez adatvezérelt döntéshozatalra, korszerű technológiákra és a nemzetközi tapasztalatok átvételére is szükség lesz. A meghallgatás végén arról beszélt: a következő négy év egyik legfontosabb feladata egy komplex agrárstratégia kidolgozása lehet, amelyet szakmai szervezetek, gazdák és társadalmi szereplők bevonásával alakítanának ki.

Pócs János, a Fidesz szakpolitikusa a földtörvénnyel és külföldiek földvásárlásával, valamint az ukrán élelmiszerekkel kapcsolatban kérdezte a miniszterjelöltet.

Bóna Szabolcs válaszában arról beszélt, hogy a földtörvényt társadalmi vitára kell bocsátani. Hangsúlyozta: a magyar termőföldet magyar kézben kell tartani, ezért szerinte meg kell akadályozni, hogy külföldi cégek tulajdont szerezzenek, miközben a fiatal gazdák földhöz jutását támogatni kell. Kritizálta az elmúlt évek gyakorlatát is, mondván rendszeresen egyéni képviselői indítványokkal módosítottak egy kétharmados törvényt. 

Az ukrán élelmiszerimporttal kapcsolatban úgy fogalmazott: nem külön kell kezelni a kérdést, hanem azt vizsgálni, hogy a behozott termékekkel képes-e versenyezni a magyar agrárium, illetve megfelelnek-e a minőségi elvárásoknak. Szerinte a hazai mezőgazdaság mérethatékonysági problémáira hosszú távon az együttműködés és az összefogás jelenthet megoldást.

Bóna Szabolcs jelölését a bizottság 2 tartózkodás mellett 7 szavazattal támogatta.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
