Bóna Szabolcs: Stratégiai válaszok kellenek a klímaváltozásra, a munkaerőhiányra és az elöregedésre

Feldolgozóipari fordulatra van szükség

Bóna Szabolcs szerint a magyar mezőgazdaság számára nincs más út, mint hogy az alapanyag-előállítás helyett egy magasabb feldolgozottsági szint felé mozduljon el. Úgy vélte, ehhez

az élelmiszer-feldolgozás megerősítésére,

a termékpályák újraszervezésére

és a rövid ellátási láncok támogatására

van szükség. A miniszterjelölt külön kitért arra, hogy növelni kell a magyar termékek arányát a boltok polcain, valamint a közétkeztetésben és a közvetlen értékesítésben is nagyobb szerepet kell kapniuk a hazai termelőknek. Szerinte a jelenlegi ellenőrzési rendszerek túlságosan eltávolodtak a szakmai irányítástól, ezért azokat emberközelibbé és támogatóbbá kell tenni.

Fiatal gazdákat hozna helyzetbe

A gazdatársadalom elöregedését az egyik legsúlyosabb problémának nevezte. Úgy látja, a jelenlegi támogatási rendszer inkább az öröklést segíti, miközben az új szereplők belépését nem támogatja megfelelően. Bóna Szabolcs szerint azokat a fiatalokat kellene segíteni, akik vállalkozóként szeretnének megjelenni az agráriumban, de nehezen jutnak földhöz, infrastruktúrához vagy tőkéhez. Támogatni kellene azokat a gazdálkodókat is, akiknek nincs örökösük, hogy gazdaságaik működőképesen kerülhessenek új kezekbe.

„Nincs sikeres agrárium szervezettség nélkül”

A miniszterjelölt többször hangsúlyozta az összefogás fontosságát is. Úgy fogalmazott: a magyar agrárium egyik legnagyobb problémája a szervezetlenség, miközben a mérethatékonysági versenyben csak kevés hazai ágazat számít igazán versenyképesnek. Szerinte horizontális integrációkra és jól szervezett termékpályákra van szükség, amelyekben a termelőktől a feldolgozókon át egészen a fogyasztókig minden szereplő együttműködik. Példaként az olasz tejágazatot említette, ahol szerinte a termelői szervezetek és az etikai szabályrendszerek miatt a tejpiaci válságok kevésbé sújtják a gazdákat, mint Magyarországon.