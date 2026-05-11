Ha pedig ingatlanpiaci oldalról nézzük, felértékelő tényező a panoráma, az élettartam és a fizikai terhelhetőség azonban árnyalja a képet, és ez a kettő az, ami a méret (garzon) népszerűsége mellett befolyásolja az árazást is. Ha ugyanis a panelházak az élettartamuk végéhez közelednek vagy már meg is haladták azt, akkor az „utolsó években” vásárolja meg valaki a tetőszinten kialakítandó lakásokat. A másik pedig a szigetelés, időtállóság – a téglaépületeknek hagyományosan magasabb értékük van, és gyakorlatilag az időtállóságot jelképezik a könnyűszerkezetes ingatlanokkal szemben, holott műszakilag már ez utóbbi kategória sem feltétlenül „tud kevesebbet”, ám a vevők nem hajlandók ugyanannyit adni értük. A szakértő ezért úgy vélekedett, árazás tekintetében valamivel a panellakások ára alatt lehet(né)nek ezek a lakások, a kis méretre, panorámára van kereslet.
Minilakások a panelházak tetején – mennyire életképes az elképzelés?
Ingatlanpiaci szempontból és érdekes lehet pécsi építészhallgatók azon ötlete, hogy a lakótelepi házak tetejére könnyűszerkezetes minilakások épüljenek. A műszaki megoldások jelenthetnek kihívásokat, és az is kérdés, vajon tényleg az életciklusuk végén járó panelházak tetején épülnének garzonok?
