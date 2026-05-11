sznúkerJoe PerryszeniorRonnie O’Sullivanvilágbajnokság

Ronnie O'Sullivan az újabb öt Guinness-rekordja után világbajnoki címet ünnepelt + videó

Új győztese lett a szenior sznúker-világbajnokságnak. A vasárnap zárult sheffieldi torna döntőjében Ronnie O'Sullivan öt darab százas bréket is lökve múlta felül Joe Perryt, ezzel rögtön első próbálkozásra vb-győztes lett a szeniorok között.

Magyar Nemzet
2026. 05. 11. 9:52
Ronnie O'Sullivan 1993 óta mindegyik vb-n szerepelt, szerdán 30. alkalommal is bejutott a második körbe
Ronnie O'Sullivan a szeniorok között is világbajnok lett Fotó: Xinhua/Lo Ping Fai
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A sheffieldi hangulatot is dicsérő Perry a döntőt követő nyilatkozatában arról beszélt, hogy a szeniorok versenyei általában nem kimagasló színvonalúak, ezért „minden idők legjobbjával" különösen nagy élmény volt játszani, még ha ezáltal jóval nagyobb nyomást is érzett magán játék közben.

Ronnie O'Sullivannek nem kell sokáig várnia az újabb versenyére, pénteken ugyanis ismét Angliában áll asztalhoz, méghozzá az új, Snooker 900 Global Championship nevű verseny utolsó negyeddöntőjében.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekplatón

Mitől jó (vagy rossz) egy rendszer?

Bogár László avatarja

A most lezajló választás nyomán elég drámai átrendeződés mehet végbe, de csak azért, mert az elmúlt 16 év számos globális és lokális oligarcha számára hátrányos helyzetet hozott létre, sőt sok esetben konzervált.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu