Donald TrumpEgyesült Államokvám

Hagyott egy kiskaput az amerikai legfelsőbb bíróság, ami komoly károkat okozhat az európai autóiparnak

Lassan halad Brüsszel Donald Trump szerint a tavaly tető alá hozott amerikai–európai megállapodás részleteinek végrehajtásával. Éppen ezért az Egyesült Államok elnöke komoly büntetést helyezett kilátásba, aminek Magyarország is kárvallottja lehet.

Magyar Nemzet
2026. 05. 02. 10:06
Donald Trump amerikai elnök
Korábbi elemzések már rámutattak, hogy az amerikai–magyar kereskedelem terén kiemelendő árucsoport a gépjárműveké, amelyeken belül három évvel ezelőtt, 2023-ban az USA a második legnagyobb részesedéssel rendelkezett.

A magyar autógyártás is megérezné a megemelt vámokat

Az Oeconomus akkori vizsgálata szerint a három Magyarországon termelő német autóipari óriásvállalat közül a győri Audit érintheti negatívan a vámpolitika. A kecskeméti Mercedes-gyár és a debreceni BMW-gyár esetében akár előnyös helyzet is előállhat, ha az amerikai vámok miatt külön is fokoznák itt a termelést, mondjuk a németországi kapacitások kárára.

A realitás azonban a következő: éves szinten mintegy 300 milliárd dollár értékű exportjával az EU a legnagyobb exportőr a gépjárműágazatban, a piac közel 25 százalékát mondhatja magáénak.

Ugyancsak korábbi elemzések szerint a 25 százalékos amerikai vámemelés – igaz, itt még nem 15 százalékos volt a bázis, hanem jóval alacsonyabb – rövid távú hatásait modellezve az látszott, hogy az összes ország USA-ba irányuló exportja 25 százalékkal csökken, beleértve a köztes és a végtermékek exportját is. Az EU esetében ez körülbelül 8 milliárd dollár exportcsökkenést jelentene. Ez a visszaesés természetesen azokat az országokat rázná meg leginkább, amelyeknek az Egyesült Államokba irányuló exportja nagyobb.

Ennek kapcsán született meg az a megállapítás, hogy egy ilyen helyzet viszonylag súlyosan érintené 

  • Magyarországot (az összes kivitel 0,37 százalékos csökkenése), 
  • Németország és 
  • Svédország, valamint 
  • Ausztria 

mellett, mert ezeknek az országoknak a gazdaságában is jelentős szerepet játszik az autóipar. Mindez ahhoz vezethetne, hogy az EU GDP-je 0,07 százalékkal mérséklődne, Magyarországé pedig már 0,16 százalékkal.

Robert C. Castel
idezojelekIrán

Robert C. Castel: Ibn Khaldúnnal Rijád utcáin

Robert C. Castel avatarja

Mennyit ér a fényes palota, ha más birtokolja a kardot?

