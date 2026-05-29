dízeldízelautóhasználtautó-piac

Nem kelendő a használt dízel, kivéve egy típust

Bár egyre kevesebben keresnek dízelautót a használtautó-piacon, vannak modellek, amelyek népszerűsége továbbra is megkérdőjelezhetetlen. A vásárlói szokások látványosan átalakulnak, felgyorsult a hibridek és elektromos autók térnyerése felgyorsult, így a dízelek körül egy szűkebb, de tudatosabb vevői kör kezd kirajzolódni.

Magyar Nemzet
2026. 05. 29. 8:26
Kevesebb dízelt vettek idén. Fotó: Németh András Péter
Az első négy hónap összesített adatai alapján 

  • januárban 26,4 százalékkal,
  •  februárban 12,7 százalékkal, 
  • márciusban 5,3 százalékkal, 
  • áprilisban pedig 12,9 százalékkal csökkent az érdeklődések száma az előző év azonos időszakához képest. 

Ugyanakkor az átlagárak minden hónapban emelkedtek: januárban 2,4 százalékkal, februárban 4,4 százalékkal, márciusban 2,8 százalékkal, áprilisban pedig 4,7 százalékkal nőttek a dízel használt autók árai. 

Több oka is van a visszaesésnek

Az áprilisi adatok valamivel visszafogottabb aktivitást mutatnak a használtautó-piacon. Ebben szerepet játszhatott a magyar országgyűlési választások időszaka is, amely több fogyasztói kategóriában ideiglenes keresletcsökkenést eredményezett, nem kizárólag a dízel szegmensben. „A 2026-os adatok alapján jól látszik, hogy tovább csökken a dízelautók iránti érdeklődés a használtautó-piacon. Az év első hónapjaiban jellemzően 10-20 százalékkal kevesebb érdeklődés érkezett, mint tavaly ilyenkor. Ennek egyik oka, hogy a korábbi üzemanyagár-robbanás sok vásárlót elbizonytalanított, miközben a gyártók és a céges flották egyre erősebben fordulnak a hibridek, plug-in hibridek és elektromos modellek felé” – árulta el Koralewsky Márk, a Használtautó.hu üzletágvezetője. „A dízel ugyanakkor még messze nincs eltűnőben, illetve az látható, hogy átalakul a szerepe a piacon. A korábbi domináns pozíció helyett egy szűkebb, tudatosabban választó vásárlói kör marad meg mellette” – tette hozzá.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

