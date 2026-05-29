Nem kelendő a használt dízel, kivéve egy típust

Az első négy hónap összesített adatai alapján

januárban 26,4 százalékkal,

februárban 12,7 százalékkal,

márciusban 5,3 százalékkal,

áprilisban pedig 12,9 százalékkal csökkent az érdeklődések száma az előző év azonos időszakához képest.

Ugyanakkor az átlagárak minden hónapban emelkedtek: januárban 2,4 százalékkal, februárban 4,4 százalékkal, márciusban 2,8 százalékkal, áprilisban pedig 4,7 százalékkal nőttek a dízel használt autók árai.

Több oka is van a visszaesésnek

Az áprilisi adatok valamivel visszafogottabb aktivitást mutatnak a használtautó-piacon. Ebben szerepet játszhatott a magyar országgyűlési választások időszaka is, amely több fogyasztói kategóriában ideiglenes keresletcsökkenést eredményezett, nem kizárólag a dízel szegmensben. „A 2026-os adatok alapján jól látszik, hogy tovább csökken a dízelautók iránti érdeklődés a használtautó-piacon. Az év első hónapjaiban jellemzően 10-20 százalékkal kevesebb érdeklődés érkezett, mint tavaly ilyenkor. Ennek egyik oka, hogy a korábbi üzemanyagár-robbanás sok vásárlót elbizonytalanított, miközben a gyártók és a céges flották egyre erősebben fordulnak a hibridek, plug-in hibridek és elektromos modellek felé” – árulta el Koralewsky Márk, a Használtautó.hu üzletágvezetője. „A dízel ugyanakkor még messze nincs eltűnőben, illetve az látható, hogy átalakul a szerepe a piacon. A korábbi domináns pozíció helyett egy szűkebb, tudatosabban választó vásárlói kör marad meg mellette” – tette hozzá.