Egyértelművé vált, milyen állapotban veszi át a gazdaságot a Tisza-kormány

A nagyberuházások beindulása már kezd látszódni az iparban

Szintén jó hírt jelentett, hogy 2026 márciusában az ipari termelés 6,7 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit. Munkanaphatástól megtisztítva a termelés 3,7 százalékkal emelkedett. Regős Gábor erre azt mondta, hogy jelentős meglepetést okozott a márciusi ipari adat – bár már az első negyedéves bruttó hazai termék (GDP) adatnak közlésekor is feltűnő volt a statisztikai hivaal azon megjegyzése, hogy az ipar teljesítménye hosszú idő után pozitívan befolyásolta a GDP növekedését.

– A korábbi nagyberuházások beindulása tehát már kezd látszódni az ipari termelési adatokon. A nagy kérdés a külső kereslet alakulása – ezen belül is elsősorban a német gazdaságot érdemes vizsgálni. Az ipar tartós növekedése szempontjából fontos lenne a külső kereslet erősödése, ennek azonban könnyen gátat szabhat az iráni háború, mely jelentős növekedést okoz az energiaárakban – tette hozzá.

Gazdasági növekedés: kedvező évkezdet

A gazdasági növekedés szintén kedvező képet fest, a magyar mutató az egyik legjobb lett uniós összevetésben

– Az idei első negyedévben a gazdaság a nyers és a szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok alapján is 1,7 százalékkal nőtt a megelőző évi szintjéhez képest, míg az előző negyedévi teljesítményét 0,8 százalékkal múlta felül. Ez kedvező évkezdet, a várakozások negyedéves alapon mindössze 0,5 százalékos bővülést vetítettek előre – nyilatkozta Horváth Diána, A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség senior elemzője. Szólt arról is, hogy a kedvező adat ellenére azonban nem árt az óvatosság. A február végén kirobbant közel-keleti konfliktus hatása még az első negyedéves adatokban csak kismértékben jelenhetett meg, a későbbiek során azonban várhatóan egyre erőteljesebben érezteti majd negatív hatásait. Szerinte

a nagyberuházások termőre fordulása ellensúlyozhatja a gyenge kereslet hatását,

valamint a lakhatást támogató programok nyomán élénkülő lakásépítések adnak okot a bizakodásra.

Várakozásaik szerint 2026-ban a magyar gazdaság 1,7 százalékkal nőhet, ami jövőre – kedvező fejlemények mellett – 3,1 százalékra gyorsulhat.