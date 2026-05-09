gazdaságGDPnövekedés

Egyértelművé vált, milyen állapotban veszi át a gazdaságot a Tisza-kormány

Az Orbán-kormány az utódjának olyan gazdaságot ad át, amelyre lehet építeni. Egyre több mutató ível fel, kezdenek termőre fordulni a korábbi nagyberuházások is, ez lendületet ad a gazdaság növekedésének.

Kiss Gergely
2026. 05. 09. 6:35
Sorra jelennek meg a kedvező adatok a magyar gazdaság állapotáról Fotó: Kallus György
A nagyberuházások beindulása már kezd látszódni az iparban

Szintén jó hírt jelentett, hogy 2026 márciusában az ipari termelés 6,7 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit. Munkanaphatástól megtisztítva a termelés 3,7 százalékkal emelkedett. Regős Gábor erre azt mondta, hogy jelentős meglepetést okozott a márciusi ipari adat – bár már az első negyedéves bruttó hazai termék (GDP) adatnak  közlésekor is feltűnő volt a statisztikai hivaal azon megjegyzése, hogy az ipar teljesítménye hosszú idő után pozitívan befolyásolta a GDP növekedését. 

– A korábbi nagyberuházások beindulása tehát már kezd látszódni az ipari termelési adatokon. A nagy kérdés a külső kereslet alakulása – ezen belül is elsősorban a német gazdaságot érdemes vizsgálni. Az ipar tartós növekedése szempontjából fontos lenne a külső kereslet erősödése, ennek azonban könnyen gátat szabhat az iráni háború, mely jelentős növekedést okoz az energiaárakban – tette hozzá.

Gazdasági növekedés: kedvező évkezdet

A gazdasági növekedés szintén kedvező képet fest, a magyar mutató az egyik legjobb lett uniós összevetésben

 – Az idei első negyedévben a gazdaság a nyers és a szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok alapján is 1,7 százalékkal nőtt a megelőző évi szintjéhez képest, míg az előző negyedévi teljesítményét 0,8 százalékkal múlta felül. Ez kedvező évkezdet, a várakozások negyedéves alapon mindössze 0,5 százalékos bővülést vetítettek előre – nyilatkozta Horváth Diána, A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség senior elemzője. Szólt arról is, hogy a kedvező adat ellenére azonban nem árt az óvatosság. A február végén kirobbant közel-keleti konfliktus hatása még az első negyedéves adatokban csak kismértékben jelenhetett meg, a későbbiek során azonban várhatóan egyre erőteljesebben érezteti majd negatív hatásait. Szerinte 

  • a nagyberuházások termőre fordulása ellensúlyozhatja a gyenge kereslet hatását, 
  • valamint a lakhatást támogató programok nyomán élénkülő lakásépítések adnak okot a bizakodásra. 

Várakozásaik szerint 2026-ban a magyar gazdaság 1,7 százalékkal nőhet, ami jövőre – kedvező fejlemények mellett – 3,1 százalékra gyorsulhat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

