járattörlés Horvátország légiközlekedés

Drámai lépésre kényszerült a Croatia Airlines

Súlyos költségnyomás alá került a Croatia Airlines, amelyet egyszerre sújt a dráguló kerozin, a magasabb reptéri díjak és a költséges flottacsere. A járattörlés már biztos: a légitársaság a következő negyedévben járatainak öt százalékát leállítja.

Munkatársunktól
2026. 05. 07. 10:26
Fotó: Vémi Zoltán
Közben a horvát turizmus egyelőre nem lassul: a Croatia Airlines az első negyedévben több mint 405 ezer utast szállított, ami rekord és 22 százalékos növekedés éves összevetésben. Érdekesség még, hogy több útvonalat már korábban csendben kivezettek vagy ritkítottak. Megszűnt például a Zágráb–Bukarest, Zágráb–Milánó és Zágráb–Tirana járat, illetve Splitből is több útvonalat leállítottak.

Rekordközeli rajttal fordult rá a szezonra a magyarok kedvenc úti célja

A tavalyinál tizedével több magyar vendég látogatott Horvátországba az első négy hónapban. A bővülés rekordot ígér az idei évre horvát idegenforgalmi szakemberek szerint.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
