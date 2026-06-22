Sokat javult a középkorúak pénzügyi tudatossága

A kutatásból az is kiderül: a lakóhely ugyancsak jelentősen befolyásolja a pénzügyi biztonságot.

A községekben élők átlagosan kevesebb mint hét hónapig tudnák fenntartani életszínvonalukat jövedelem nélkül,

míg a budapestiek és a megyeszékhelyeken élők esetében ez az időtáv megközelíti a tíz hónapot.

A kutatás eredményei arra utalnak, hogy a nagyobb városokban élők kedvezőbb jövedelmi és megtakarítási lehetőségei hosszabb távú pénzügyi biztonságot eredményeznek és ez az évek során nem mutat változást.

Hasonló összefüggés figyelhető meg az iskolai végzettség esetében is. A magasabb végzettséggel rendelkezők is átlagosan tíz hónapig tudnák fedezni kiadásaikat jövedelem nélkül, míg az alacsonyabb végzettségűek esetében ez az időtáv hét hónap körül alakul. A kutatás alapján a jövedelmi helyzet még ennél is erősebben meghatározza a pénzügyi ellenállóképességet. Az alacsonyabb jövedelműek közel fele, 48 százaléka legfeljebb egy hónapig tudna megélni tartalékaiból – a közepes jövedelműeknél ez az arány 29, míg a magasabb jövedelműek körében 21 százalék. Az átlagosan átvészelhető időszak a jövedelmi kategóriák mentén hat hónapról hét és félre, illetve tíz hónapra emelkedik. A korábbi évekhez képest ebben előrelépés történt, mivel az alacsony jövedelműek megtakarítása jellemzően 4-5, a közepeseké 6, a magas jövedelműeké pedig 9 hónapra tűnt elegendőnek.

„A felmérés egyik legfontosabb tanulsága, hogy a hosszú távú megtakarítások jelentős védelmet nyújthatnak váratlan helyzetekben is. A nyugdíjcélú megtakarítással rendelkezők átlagosan 14 hónapig tudnák finanszírozni életvitelüket jövedelem nélkül, míg azok, akik nem rendelkeznek ilyen megtakarítással, átlagosan hét hónapig. A kutatás eredményei így arra is rámutatnak, hogy a nyugdíjcélú öngondoskodás nem csupán a nyugdíjas évekre való felkészülést szolgálja, hanem kulcsszerepet játszik a hosszútávú pénzügyi stabilitás megteremtésében is” – mondta Székely Pálma, a K&H Biztosító értékesítés és életbiztosítási üzletágának vezetője.