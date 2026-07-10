A pénzügyminiszter ma ünnepelni akar

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Fontos döntés születhet ma a hazánknak járó uniós pénzek ügyében.

Magyar Nemzet
2026. 07. 10. 11:36
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Ezek után térjünk vissza Orbán Viktor eszmefuttatására! A volt kormányfő azt a politikai alapállást foglalta el, hogy hazánknak a teljes összeg jár, ezt júniusban, egy brüsszeli sajtótájékoztatón le is vezette. Felidézte, hogy az előző kabinetet az Európai Bizottság politikai okokból megzsarolta, és erre a kormány válasza a vétó volt. „Tehát ők megzsaroltak bennünket, mi vétóval válaszoltunk. Az uniós pénzek kapcsán ez azt jelentette, ha nem adják ide, akkor nem lesz meg a következő hétéves költségvetés, mert az unióban a következő hétéves költségvetést egyhangúan kell elfogadni. Én úgy számoltam, hogy legkésőbb az év végén, decemberben az összes pénzt megkapjuk” – mondta a volt miniszterelnök. Hozzátette: az új kormány taktikát váltott, és a zsarolásra megadással válaszol, azaz teljesíti, amit Brüsszel követel. Ennek pedig az a következménye, hogy elveszhet kétmilliárd euró, mai árfolyamon 700 milliárd forint. Orbán Viktor azt mondta:

 Van kétmilliárd euró, amiről Brüsszel azt állítja, hogy már nem elérhető, mert lejártak a határidők. Azonban, ha megvétózzuk év végén a hétéves költségvetést és világossá tesszük, hogy ha nem adják oda azt a kétmilliárd eurót, akkor nincs hétéves költségvetés, akkor azt a kétmilliárd eurót is ide fogják adni.

Vitézy Dávid hétfői felszólalásából az következik, hogy nem fontolták meg a felvetést, így Magyarország végleg elveszíti ezt az uniós pénzt.

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