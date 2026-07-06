Brutális parkolási díjemelés Budapesten: erről hallgat Magyar Péter
A Tisza fővárosi képviselői is megszavazták korábban, hogy júliustól brutálisan dráguljanak meg Budapesten a parkolási díjak – erre hívta fel a figyelmet a közösségi médiában a Fidesz frakcióvezetője. Szepesfalvy Anna kitért arra is, hogy a nagyobb, családi autók után januártól dupla díjat kell fizetni.
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