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Ebben biztos nincs szégyenkezni valónk, lelőttük az uniós átlagot

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Hazánkban az elmúlt években tartósan magas maradt a foglalkoztatás, még a nehezebb időszakokban is. Egyes területeken munkaerőhiány alakult ki, de ez nem jelenti azt, hogy mindenki azonnal talál állást. Ugyanakkor uniós összevetésben jobban állunk az átlagnál.

Kiss Gergely
2026. 07. 11. 6:30
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Tavaly a munkanélküliek 33,4 százaléka legalább egy éve vagy annál régebben keresett állást, mely az előző évhez képest 1,9 százalékpontos csökkenést jelent. Ugyanakkor a munkanélküliek munkakeresésre fordított átlagos ideje továbbra is magas maradt, 2025-ben 12,8 hónap volt, ami kismértékű növekedést mutat az előző évhez képest. A nemek szerinti megoszlás tekintetében a férfiak és nők mutatói továbbra is párhuzamosan mozognak. Tavaly 

  • a férfiak tartós munkanélküliségi rátája 1,6 százalék, 
  • míg a nők tartós munkanélküliségi rátája 1,4 százalék körül alakult.

Jól mutatunk uniós összevetésben

Adódik a kérdés: mit jelent mindez nemzetközi összevetésben? A 2008-as gazdasági világválság elmélyülését követően a tartós munkanélküliségi ráta nemcsak Magyarországon, hanem a Európai Unióban egyaránt emelkedett. Míg Magyarországon a növekvő tendencia 2011-től megfordult, az unióban 2013-ig folytatódott a tartósan munkát keresők arányának növekedése. A 2008 és 2011 közötti időszakban a magyar érték az unió átlagánál magasabb volt, 2012 óta azonban alacsonyabb annál. Hazánk a 2025. évi 1,4 százalékos mutatójával az uniós tagországok rangsorában a 12. helyen szerepelt. A múlt évben az unió átlaga két százalék volt, ugyanakkor a tagállamok között jelentős eltérések mutatkoztak – a legmagasabb tartós munkanélküliségi ráta Görögországot (6,5 százalék), a legalacsonyabb pedig Hollandiát jellemezte (0,5 százalék).

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