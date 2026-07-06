Hétszáz kilométer út újult meg a koncessziós időszakban

A társaság az üzemeltetés mellett kibővítette a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségét a pihenőkben, több ezer facsemetét ültetett országszerte és korszerűekre cserélte a mérnökségi telephelyeken szolgálatot teljesítő járművek több, mint felét, ami háromszázat meghaladó járművet jelent.