Hétszáz kilométer út újult meg a koncessziós időszakban

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A társaság az üzemeltetés mellett kibővítette a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségét a pihenőkben, több ezer facsemetét ültetett országszerte és korszerűekre cserélte a mérnökségi telephelyeken szolgálatot teljesítő járművek több, mint felét, ami háromszázat meghaladó járművet jelent.

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