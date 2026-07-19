Kevesebb mint két hete van annak, aki az adóhivatalt akarja vezetni

Az idő telt, a lehetséges új elnök személyéről azonban pletykákon kívül más nem hangzott el. Kármán András aztán június 29-én, hétfőn délelőtt azt közölte, hogy alapos szakmai egyeztetések után megszületett a döntés, és Tamásné Czinege Csilla lesz a NAV új elnöke a kinevezése után. A tárcavezető ezt Facebook-bejegyzésben tudatta, melyet így zárt:

Tisztelt Elnök asszony! […] A munkájukhoz jó egészséget, kitartást és sok sikert kívánok!

A posztot csak egyféleképpen lehetett értelmezni: úgy, hogy a pénzügyminiszter azt a Tamásné Czinege Csillát nevezné ki elnöknek, aki a Fidesz-kormányban korábban helyettes államtitkár, 2022 óta pedig NAV-elnökhelyettes volt.

Megszólalt a kommentfal

Csakhogy a bejelentés finoman szólva sem aratott osztatlan sikert. Kármán bejegyzéséhez több száz komment érkezett, kevés kivételtől eltekintve kritikusak. Megjelent az egyre többször hallható, olvasható megjegyzés: „Nem erre szavaztunk.” De felbukkant Hadházy Ákos és a zöld dossziés NAV-osként emlegetett Horváth András is, és nemtetszését fejezte ki.

Utóbbi két szereplő megszólalását a sajtó is felkapta, de nem maradt csendben a pénzügyminiszter sem. Csütörtökön Kármán András újra posztolt, és némileg meglepő módon azt tudatta, hogy a kormány nyílt pályázatot ír majd ki a NAV elnöki tisztségére, egyúttal újraszabályozza az adóhivatal vezetőjének jogi státusát, aki ezentúl nem lesz államtitkár. Kármán zárásképpen megjegyezte, hogy az új jogszabályig és a pályázat lezárultáig az adószakmai elnökhelyettes vezeti a NAV-ot. Vagyis Tamásné Czinege Csilla, aki így azon a héten furcsa pályát futott be: hétfő reggel még elnökpótló elnökhelyettes volt, dél körül már az elnöki poszt várományosa, majd csütörtökön délutánra ismét visszakerült hétfő reggeli pozíciójába. Arról most még nincs információ, hogy a következő szűk két hétben Tamásné beadja-e pályázatát a NAV elnöki posztjára.