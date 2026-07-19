NAVKármán Andráspályázat

Kevesebb mint két hete van annak, aki az adóhivatalt akarja vezetni

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Több mint két hónapja nincs elnöke a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak és a kormány hétvégi közléséből arra lehet következtetni, hogy a helyzet egy ideig biztosan nem változik meg. Szombaton indították el ugyanis azt a pályázatot, amellyel megtalálják majd a hatóság első emberét: a jelentkezéseket július végéig várják, a pályázók közül a pénzügyminiszter augusztus végéig választja ki a nyertest. Kármán András június utolsó napjaiban már megnevezett egy elnököt, de akkor a kormány – máig nem tudni, miért – visszatáncolt.

Jakubász Tamás
2026. 07. 19. 6:21
Sorakoznak a tájékoztatók a NAV egyik fővárosi kirendeltségén. Az elnöki pályázatok is így sorakoznak majd? Fotó: Móricz-Sabján Simon
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az idő telt, a lehetséges új elnök személyéről azonban pletykákon kívül más nem hangzott el. Kármán András aztán június 29-én, hétfőn délelőtt azt közölte, hogy alapos szakmai egyeztetések után megszületett a döntés, és Tamásné Czinege Csilla lesz a NAV új elnöke a kinevezése után. A tárcavezető ezt Facebook-bejegyzésben tudatta, melyet így zárt:

Tisztelt Elnök asszony! […] A munkájukhoz jó egészséget, kitartást és sok sikert kívánok!

A posztot csak egyféleképpen lehetett értelmezni: úgy, hogy a pénzügyminiszter azt a Tamásné Czinege Csillát nevezné ki elnöknek, aki a Fidesz-kormányban korábban helyettes államtitkár, 2022 óta pedig NAV-elnökhelyettes volt.

Megszólalt a kommentfal

Csakhogy a bejelentés finoman szólva sem aratott osztatlan sikert. Kármán bejegyzéséhez több száz komment érkezett, kevés kivételtől eltekintve kritikusak. Megjelent az egyre többször hallható, olvasható megjegyzés: „Nem erre szavaztunk.” De felbukkant Hadházy Ákos és a zöld dossziés NAV-osként emlegetett Horváth András is, és nemtetszését fejezte ki.

Utóbbi két szereplő megszólalását a sajtó is felkapta, de nem maradt csendben a pénzügyminiszter sem. Csütörtökön Kármán András újra posztolt, és némileg meglepő módon azt tudatta, hogy a kormány nyílt pályázatot ír majd ki a NAV elnöki tisztségére, egyúttal újraszabályozza az adóhivatal vezetőjének jogi státusát, aki ezentúl nem lesz államtitkár. Kármán zárásképpen megjegyezte, hogy az új jogszabályig és a pályázat lezárultáig az adószakmai elnökhelyettes vezeti a NAV-ot. Vagyis Tamásné Czinege Csilla, aki így azon a héten furcsa pályát futott be: hétfő reggel még elnökpótló elnökhelyettes volt, dél körül már az elnöki poszt várományosa, majd csütörtökön délutánra ismét visszakerült hétfő reggeli pozíciójába. Arról most még nincs információ, hogy a következő szűk két hétben Tamásné beadja-e pályázatát a NAV elnöki posztjára.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Dani Áron
idezojelekmcc

A fürdővízzel a gyereket is

Dani Áron avatarja

A kultúrharc folyamatos, épp csak a mértéke, a tónusa változik, ennek a folyamatos hullámzásának pedig látványosan új lendületet adott a Tisza április győzelme.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.