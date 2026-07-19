Sörmeccs volt vagy focithriller amit Anglia és Franciaország előadott?
Tíz gól, elképesztő fordulatok, örökké emlékezetes bronzmeccs. Anglia és Franciaország olyan szórakoztató focival rukkolt elő, amit nagyon ritkán leht látni egy-egy világbajnokságon? Éppen ezért lett megosztó ez a meccs is, amelyről mi is sokat beszélünk a Rapid sport vb-különkiadásában.
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