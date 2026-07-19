Tusk kiakadt Nawrockira – az elnök vétózott

A párkapcsolatban élő legközelebbi személy jogállásáról és az élettársi szerződésről szóló törvény váltotta fel a bejegyzett élettársi kapcsolatokról szóló törvényjavaslatot, amely – főként a kormánykoalíción belüli egyetértés hiánya miatt – nem került ki a Minisztertanács Állandó Bizottságából, és ennek következtében nem jutott át a törvényhozási folyamat kormányzati szakaszán.

Mi a baj a törvénnyel?

A törvényjavaslat értelmében két felnőtt közjegyzői megállapodást köthetne, amely – az anyakönyvi hivatalnál bejegyezve – lehetővé tenné a felek számára többek között a vagyonjogi rendszer megválasztását, a tartásdíjfizetési kötelezettségek megállapítását, a közös lakás használatának jogának megszerzését, valamint a másik fél számára az orvosi információkhoz való hozzáférés biztosítását és a mindennapi ügyekben meghatalmazottként való fellépést. Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítéletei kötelezik Lengyelországot, hogy elismerje az azonos nemű párok jogait, és tegye lehetővé számukra a formalizált életközösségek megkötését, amelyek független jogintézményt jelentenek, meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel.

Karol Nawrocki a törvényjavaslat megvétózására vonatkozó döntését azzal indokolta, hogy a kormány javaslata nem pusztán egy technikai szabályozás.

Az elnök szerint a lényege egy új, formalizált családjogi intézmény létrehozása, amely a házassághoz hasonló széleskörű hatáskörökkel rendelkezik, de a házasságból eredő kötelezettségek teljes skálája nélkül.

Az elnök kijelentette, hogy a vétó nem zárja le a problémáiról szóló vitát, és úgy látja, hogy szabályozni kell azokat a helyzeteket, amelyekben egy személynek egészségügyi, szervezési, adminisztratív és személyes ügyekben megbízható személy segítségére van szüksége.