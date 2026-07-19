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Tusk kiakadt Nawrockira – az elnök vétózott

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Az elnöki vétó nem az emberek és a boldogsághoz, a normális élethez való joguk megvetésének kifejezése, hanem a házasság védelmét jelenti – írta Zbigniew Bogucki, a lengyel elnöki hivatal vezetője. Bogucki arra reagált, hogy Donald Tusk miniszterelnök kritikusan válaszolt Karol Nawrocki elnök azon döntésére, hogy nem írta alá a „legközelebbi személy státuszáról” szóló törvényjavaslatot.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 07. 19. 11:54
Donald Tusk lengyel miniszterelnök Fotó: WOJTEK RADWANSKI Forrás: AFP
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A párkapcsolatban élő legközelebbi személy jogállásáról és az élettársi szerződésről szóló törvény váltotta fel a bejegyzett élettársi kapcsolatokról szóló törvényjavaslatot, amely – főként a kormánykoalíción belüli egyetértés hiánya miatt – nem került ki a Minisztertanács Állandó Bizottságából, és ennek következtében nem jutott át a törvényhozási folyamat kormányzati szakaszán.

Mi a baj a törvénnyel?

A törvényjavaslat értelmében két felnőtt közjegyzői megállapodást köthetne, amely – az anyakönyvi hivatalnál bejegyezve – lehetővé tenné a felek számára többek között a vagyonjogi rendszer megválasztását, a tartásdíjfizetési kötelezettségek megállapítását, a közös lakás használatának jogának megszerzését, valamint a másik fél számára az orvosi információkhoz való hozzáférés biztosítását és a mindennapi ügyekben meghatalmazottként való fellépést. Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítéletei kötelezik Lengyelországot, hogy elismerje az azonos nemű párok jogait, és tegye lehetővé számukra a formalizált életközösségek megkötését, amelyek független jogintézményt jelentenek, meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel. 

Karol Nawrocki a törvényjavaslat megvétózására vonatkozó döntését azzal indokolta, hogy a kormány javaslata nem pusztán egy technikai szabályozás. 

Az elnök szerint a lényege egy új, formalizált családjogi intézmény létrehozása, amely a házassághoz hasonló széleskörű hatáskörökkel rendelkezik, de a házasságból eredő kötelezettségek teljes skálája nélkül.

 Az elnök kijelentette, hogy a vétó nem zárja le a problémáiról szóló vitát, és úgy látja, hogy szabályozni kell azokat a helyzeteket, amelyekben egy személynek egészségügyi, szervezési, adminisztratív és személyes ügyekben megbízható személy segítségére van szüksége.

Tusk dühös

Donald Tusk miniszterelnök szerint a kormány által javasolt törvényjavaslat egy „nehéz úton elért kompromisszum”, amelynek célja, hogy megkönnyítse az informális párkapcsolatban élők mindennapjait.

Nagyon dühös vagyok, mert ez volt a minimum, az abszolút minimum, amiért mindannyian dolgoztunk. Ha Nawrocki elnök úgy gondolja, hogy ez bármilyen okból elfogadhatatlan, akkor nehéz elképzelni, hogy ennek bármilyen változata elfogadásra találjon a jobboldal és Nawrocki elnök részéről 

– nyilatkozta a kormányfő újságíróknak. 

Borítókép: Donald Tusk lengyel miniszterelnök (Fotó: AFP)

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