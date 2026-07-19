Sulyok Tamás kényszer és fenyegetés hatására írta alá az alaptörvény módosítását, ez közjogi erőszak

Ifjabb Lomnici Zoltán szerint a köztársasági elnök kényszer hatására írta alá az alaptörvény módosítását Fotó: Frank Yvette

Sérti a jogállamisági gyakorlatot, az uniónak lépnie kell

Ez a lépés súlyosan sérti az Európai Unió Bírósága (EUB) által kidolgozott jogállamisági gyakorlatot – jelentette ki Lomnici Zoltán. Rámutatott, az EUB számos magyar és lengyel vonatkozású ítéletében egyértelművé tette: a politikai többség nem avatkozhat bele önkényesen az igazságszolgáltatás és az alkotmányos intézmények függetlenségébe anélkül, hogy ne sértse az EU Szerződés 2. cikkét, amely a jogállamiságról, a hatalommegosztásról és a bírói függetlenségről szól.

Márpedig a mostani alkotmánymódosítás pontosan ezt teszi – az Alkotmánybíróságot és az államfői hivatalt egyaránt gyengíti vagy uralma alá vonja – közölte Lomnici.

Ezért most már lépnie kell az Európai Uniónak. Ursula von der Leyen bizottsági elnöknek és Michael McGrath igazságügyi és jogállamisági biztosnak aktiválnia kell a rendelkezésre álló mechanizmusokat: a jogállamisági feltételrendszert, a hetes cikkely szerinti eljárást vagy a források további befagyasztását. Magyarország már így is jelentős uniós forrásoktól esett el a korábbi jogállamisági hiányosságok miatt – ez az új lépés csak súlyosbítja a helyzetet

– vélekedett az alkotmányjogász. Szerinte ugyancsak várható, hogy 2026 októberében a Velencei Bizottság (az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testülete) marasztaló, elmarasztaló véleményt fogad el a magyar alkotmánymódosításról. Egy ilyen vélemény tovább erősítené az uniós fellépés alapját, és közvetlen következménye lehet az uniós pénzek visszatartása vagy blokkolása. Lomnicz rámutatott, a jogállamisági mechanizmus pontosan erre szolgál: ha egy tagállam rendszerszinten aláássa a demokrácia és a jog uralmának alapelveit, az uniós költségvetés védelmében forrásokat lehet visszatartani.

Sulyok Tamás aláírása felerősíti a válságot

Sulyok Tamás aláírása tehát nem „lezárta” az ügyet – ellenkezőleg, felerősíti a válságot – vélekedett Lomnici Zoltán. Hangsúlyozta, a kényszerrel kierőszakolt módosítás nem teremthet legitim új rendet, az új államfő és az új alkotmánybírák legitimitáshiánya hosszú távon mérgezi majd a közjogi rendszert.

Az európai közösségnek – az EUB gyakorlatára, a Velencei Bizottság várható októberi állásfoglalására és a jogállamisági mechanizmusra támaszkodva – most kell világossá tennie: Magyarország nem lehet „illiberális demokrácia” vagy „többségi önkény” játékszere. A jogállam nem alkukérdés, és a független intézmények lerombolása nem „helyreállítás”.

Az alkotmányjogász ugyanakkor úgy véli, Sulyok Tamás eddigi ellenállása már most is történelmi jelentőségű: megmutatta, hogy van, aki az alkotmány betűje és szelleme mellett áll ki, még akkor is, ha ezzel személyes és politikai nyomást kell elviselnie.

Hogy mégis aláírt, az nem az ő gyengesége, hanem a rendszeré – és pontosan ezért kell az Uniónak határozottan fellépnie. A magyar demokrácia jövője és az uniós források sorsa is ezen múlik

– tette hozzá.