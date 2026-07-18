Magyar Péter: Harminc napon belül új köztársasági elnököt választ az Országgyűlés

Ezután úgy fogalmazott:
arra hívom minden honfitársamat, hogy ahogy elvonulnak a felhők, kezdjünk közös teremtő munkába. Írjuk meg Magyarország alkotmányát együtt. Történelmi lehetőség előtt állunk. Végre megalkothatjuk hazánk első olyan alkotmányát, ami nem kívülről, nem felülről érkezik, nem pártpaktumok eredménye, és nem is egyetlen parlamenti többség politikai akaratának a lenyomata.
Emlékeztetett, ősszel elindul az az alkotmányozási folyamat, amelyben minden magyar ember ötleteit, gondolatait, javaslatait várják.
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