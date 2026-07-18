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Sulyok Tamás aláírta az elmozdításáról szóló alaptörvény-módosítást + videó

sulyok tamásalaptörvényjogállamorbán viktorköztársasági elnökMagyar Péter

Fogtok ti még szégyenkezni! – érkeznek a reakciók Sulyok Tamás eltávolítására + videó

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A jogállamnak vége, ez az egybehangzó vélemény.

Gidró Kriszta
2026. 07. 18. 21:29
Fotó: Ladóczki Balázs
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Határátlépés, amire a rendszerváltás óta nem volt példa

Szentkirályi Alexandra szerint sokan még nem érzik, mit jelent az, ami ma Magyarországon történik. Amikor a jog helyébe a leplezetlen politikai akarat lép, akkor az önkény kezdődik – írta közösségi oldalán a Fidesz parlamenti képviselője.

A köztársasági elnök politikai nyomásra történt eltávolítása olyan határátlépés, amilyenre a rendszerváltoztatás óta nem volt példa. Ezért a felelősség Magyar Pétert és a Tisza Pártot terheli

– jelentette ki. Rámutatott, ha ezt ma meg lehet tenni a köztársasági elnökkel, akkor holnap bárkivel meg lehet tenni. Egy jogállamban nincs olyan politikai cél, amely felülírhatja az alkotmányos intézmények függetlenségét. A történelem azt tanítja, hogy az önkény nem egyik napról a másikra válik mindenki számára nyilvánvalóvá. Lassan, de következetesen épül fel, egyre több határt átlépve. Mire a mindennapokban mindenki megérzi a következményeit, gyakran már késő – és soha nem lehet tudni, meddig tart, és milyen árat kell fizetni érte – írta.

Magyarország többet érdemel annál, mint hogy a hatalomvágy felülírja a tiszteletet, a jogot és a nemzeti egységet – tette hozzá.

Visszatért a nyílt hatalmi önkény

Pócs János közösségi oldalán azt írta: 

36 esztendővel a rendszerváltozás után soha nem gondoltam volna, hogy visszatér Magyarországra a nyílt hatalmi önkény. Rákosi szelleme újra köztünk él!

Szerinte az a hatalom, amelyik törvényekkel lehetetleníti el politikai ellenfeleit, amelyik puszta gőgből alkotmányt módosít a köztársasági elnök leváltásáért, nem méltó az ország vezetésére. Mint közölte, rengeteg elkeseredett üzenetet kap szerte az országból és a határon túlról.

Amikor egy erdélyi magyar Magyar Péter és a Tisza agresszivitása miatt a magyar állampolgárságának visszaadásán gondolkodik, és azt mondja: inkább leszek román – ott nagyon komoly a probléma!

– írta a képviselő.

Sulyok Tamás nem gladiátorak szerződött

Pokol Béla alkotmányjogász úgy véli, ha az államfő AB-kontrollra küldte volna a 17. módosítást aláírás helyett, akkor az nem lépett volna hatályba még néhány hétig, és ezzel nemcsak ő, de a négy eltávolított AB- bíró, köztük az AB-elnök is hivatalában maradt volna szeptember 1-ig. Ekkor pedig ez a jelenlegi  AB-összetétel döntött volna az 52 Fidesz-képviselő által már benyújtott 16. módosítás AB-kontrolljáról is. Igaz – fogalmazott – néhány AB-bíró már felmerült tiszás paktuma erre is kevés ellenállást valószínűsített volna, de még lett volna esély némi ellenállásra. – Az általam pedig már többször felvetett abszurditási kifogás az államfő beadványában az AB-elnök döntése esetén ötfős tanácsban sikerre is vezethetett volna, és a 17. módosítás visszakerülhetett volna átdolgozásra az Ház kétharmados többségéhez – írta az alkotmányjogász.

Mint közölte, Sulyok Tamás nem vállalta ezt a küzdelmet, mely csak részben kecsegtetett volna sikerrel, és nem volt biztos az eredményes befejezés. Az is biztos, hogy ő „nem gladiátornak szerződött”.

 

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