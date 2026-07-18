Fogtok ti még szégyenkezni! – érkeznek a reakciók Sulyok Tamás eltávolítására + videó

Határátlépés, amire a rendszerváltás óta nem volt példa

Szentkirályi Alexandra szerint sokan még nem érzik, mit jelent az, ami ma Magyarországon történik. Amikor a jog helyébe a leplezetlen politikai akarat lép, akkor az önkény kezdődik – írta közösségi oldalán a Fidesz parlamenti képviselője.

A köztársasági elnök politikai nyomásra történt eltávolítása olyan határátlépés, amilyenre a rendszerváltoztatás óta nem volt példa. Ezért a felelősség Magyar Pétert és a Tisza Pártot terheli

– jelentette ki. Rámutatott, ha ezt ma meg lehet tenni a köztársasági elnökkel, akkor holnap bárkivel meg lehet tenni. Egy jogállamban nincs olyan politikai cél, amely felülírhatja az alkotmányos intézmények függetlenségét. A történelem azt tanítja, hogy az önkény nem egyik napról a másikra válik mindenki számára nyilvánvalóvá. Lassan, de következetesen épül fel, egyre több határt átlépve. Mire a mindennapokban mindenki megérzi a következményeit, gyakran már késő – és soha nem lehet tudni, meddig tart, és milyen árat kell fizetni érte – írta.

Magyarország többet érdemel annál, mint hogy a hatalomvágy felülírja a tiszteletet, a jogot és a nemzeti egységet – tette hozzá.

Visszatért a nyílt hatalmi önkény

Pócs János közösségi oldalán azt írta:

36 esztendővel a rendszerváltozás után soha nem gondoltam volna, hogy visszatér Magyarországra a nyílt hatalmi önkény. Rákosi szelleme újra köztünk él!

Szerinte az a hatalom, amelyik törvényekkel lehetetleníti el politikai ellenfeleit, amelyik puszta gőgből alkotmányt módosít a köztársasági elnök leváltásáért, nem méltó az ország vezetésére. Mint közölte, rengeteg elkeseredett üzenetet kap szerte az országból és a határon túlról.

Amikor egy erdélyi magyar Magyar Péter és a Tisza agresszivitása miatt a magyar állampolgárságának visszaadásán gondolkodik, és azt mondja: inkább leszek román – ott nagyon komoly a probléma!

– írta a képviselő.