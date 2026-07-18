Tik-tak – egyre többen várják Magyar Pétertől az azonnali intézkedést a magas benzinárak ügyében + videó

Ezzel szemben Kapitány István első dolga volt az ársapka eltörlése, és most a régióban nálunk a legdrágább az üzemanyag. Pócs hozzátette, a „Dallas-báró részvényei a mostani üzemanyag-válságban közel 100 millió forinttal gyarapodtak”.

Kapitány István még a kampányban megmondta, hogy a politika nem szólhat bele a gazdaságba, mert az ő érdekei ezt kívánják. Az üzemanyagár emekedése Kapitány István milliárdos részvényeinek jó, az embereknek pedig rossz

– mondta a fideszes képviselő, aki felszólította Magyar Pétert, hogy a bosszúforralás helyett az emberek érdekében a kormányzással foglalkozzon.

Felszólítjuk Kapitány Istvánt, a szegény emberek zsírján vett milliárdos részvényeit adja el, vagy a miniszteri posztjáról mondjon le, mert tudja Kapitány miniszter úr, apáca is, meg prosti is nem lehet valaki egyszerre?

– fogalmazott Pócs János.

A kampányban még adócsökkentést várt Magyar Péter

Ha elmegy bárki tankolni Lengyelországban, vagy ahogy jöttünk hazafele Csehországban vagy Szlovákiában, mindenhol olcsóbb kivétel nélkül az üzemanyag – erről beszélt kifejezetten ingerültem Magyar Péter még 2024-ben. A felvételt Bohár Dániel osztotta meg közösségi oldalán. A videóban Magyar Péter azt mondja, ahelyett, hogy a jövedéki adót vagy az áfatartalmat csökkentette volna a kormány, nem ezt teszi, hanem nyerészkedik a magyar embereken.

Bohár Dániel felvételén több hasonló megszólalása is látható a jelenlegi kormányfőnek, van például olyan is, amelyben arra szólította fel Orbán Viktort, hogy ne Facebook-videókat tegyen ki, hanem csökkentse az üzemanyagot terhelő adókat.

Deák Dániel egy olyan fotót osztott meg, amelyen egy benzinkút árai láthatóak. A képen látható adatokat a politikai elemző szembeállította Magyar Péter azon mondatával, amely szerint fideszes hazugság, hogy a kivezetett védett ár felett van az üzemagyaok ára.

Deák Dániel egy másik bejegyzésben arra is felhívta a figyelmet, hogy miközben a magyar autósok egyre magasabb üzemanyagárakkal szembesülnek, Kapitány István jelentős nyereséget érhet el az olajár emelkedéséből. Az elemző a Fidesz közleményét idézte, amely szerint Kapitány István a Hormuzi-szoros első lezárásakor Shell-részvényeinek árfolyam-emelkedésén keresztül mintegy 900 millió forintot keresett, és álláspontjuk szerint a mostani olajár-emelkedésből is jelentős haszna származhat. Az ellenzéki párt ezért azt követelte, hogy Kapitány István adja el a részvényeit.