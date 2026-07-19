Igényli a világ a feldolgozott élelmiszereket, de kell a hozzáadott érték

Több hal, kevesebb cukor

A FAO szerint a halászati és akvakultúra-termékek globális fogyasztása tovább bővül. Ez a trend a feldolgozott élelmiszer iparának is fontos jelzés. A fenntartható forrásból származó, magas fehérjetartalmú és könnyen elkészíthető termékek iránti kereslet hosszabb távon erősödhet. A fagyasztott, konzervált vagy egyéb módon feldolgozott haltermékek szerepe ennek megfelelően tovább növekedhet

Bár a cukor továbbra is fontos alapanyaga számos feldolgozott élelmiszernek és italnak, a fogyasztási dinamika mérséklődik. A FAO szerint a lassabb növekedés részben annak tulajdonítható, hogy a gyengébb gazdasági környezet visszafoghatja a keresletet a cukrot felhasználó élelmiszer- és italágazatokban. Ez a feldolgozóiparnak azt jelentheti, hogy tovább nőhet a jelentősége a reformulációnak, a csökkentett cukortartalmú termékeknek és az alternatív összetételű élelmiszerek fejlesztésének.

Kell a hozzáadott érték

De mit jelenthet mindez a hazai élelmiszeriparra nézve? A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara írása szerint lehetőséget, hogy a mezőgazdasági alapanyag-termelésre építve nagyobb arányban állítson elő magasabb hozzáadott értékű feldolgozott termékeket. A globális trendek alapján jelentős perspektíva van a gabonaalapú kényelmi termékekben, a magasabb feldolgozottságú tejtermékekben, a baromfihúsra épülő készítményekben, valamint a fehérjedús és könnyen elkészíthető élelmiszerek fejlesztésében.