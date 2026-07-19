A füstnél is nagyobb veszélyt jelent a vb-döntőre az, ami a FIFA-elnök terveit is átírta

Szűk tíz órával a finálé kezdete előtt a meteorológusok alacsony valószínűséget mondanak arra, hogy mindez bekövetkezik, vagyis úgy tűnik, rendben lezajlik majd az összecsapás – és Infantino jelenléte is biztosra vehető, miután a helyszínen volt kénytelen maradni.