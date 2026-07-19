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A füstnél is nagyobb veszélyt jelent a vb-döntőre az, ami a FIFA-elnök terveit is átírta

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Magyar idő szerint vasárnap 21.00-tól rendezik a labdarúgó-világbajnokság fináléját Spanyolország és Argentína között. Napok óta nagy az aggodalom, órákkal a vb-döntő előtt azonban biztosnak tűnik, hogy komoly veszély nem fenyegeti a találkozót. Ami fenyeget, az is inkább a Gianni Infantino terveit is átíró vihar, nem pedig az erdőtűz okozta füst.

Wiszt Péter
2026. 07. 19. 11:27
A vb-döntő helyszínéül szolgáló stadion környékén szombaton még nem volt túl jó a levegő minősége Fotó: AFP/Odd Andersen
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Szűk tíz órával a finálé kezdete előtt a meteorológusok alacsony valószínűséget mondanak arra, hogy mindez bekövetkezik, vagyis úgy tűnik, rendben lezajlik majd az összecsapás – és Infantino jelenléte is biztosra vehető, miután a helyszínen volt kénytelen maradni.

 

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