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Kinevezték a NAV új elnökét

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Házon belülről pótolja a NAV-elnököt Kármán András. Az új pénzügyminszter bejelentése szerint Vágujhelyi Ferencet Tamásné Czinege Csilla váltja az adóhivatal élén. Az eddigi elnökhelyettes már a kormányváltás óta gyakorolta az elnöki jogköröket, mert Vágujhelyi államtitkári pozíciója a kormányváltással megszűnt. Kármán András azt ígéri, hogy a Tisztítótűz műveletnek a NAV is aktív részese lesz, és a hivatalt meg is kell újítani, valamint megtisztítani.

Kreft-Horváth Márk
2026. 06. 29. 10:40
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Azt a bejegyzés nem tisztázta, hogy milyen viszonyban lesz a NAV az új, ősszel elindítani tervezett Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatallal, de a megfogalmazásból arra lehet következtetni, hogy az új csúcsszervnek bedolgozik majd a jelenlegi adóhivatal. 

Nem sokkal a bejegyzés közzététele után a kommentmezőben megjelent Hadházy Ákos is, aki meglepetten tette fel kérdését: 

Rendszerváltás?

Emlékezetes, Hadházy Ákos nemrég arról posztolt, hogy nem is pályázhat a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal élére, mert az állatorvosi diplomáját nem fogadják el a meghirdetett feltételek között, illletve amiatt is kizárják, mert az elmúlt években országgyűlési képviselő volt. 

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