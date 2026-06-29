Kinevezték a NAV új elnökét

Azt a bejegyzés nem tisztázta, hogy milyen viszonyban lesz a NAV az új, ősszel elindítani tervezett Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatallal, de a megfogalmazásból arra lehet következtetni, hogy az új csúcsszervnek bedolgozik majd a jelenlegi adóhivatal.
Nem sokkal a bejegyzés közzététele után a kommentmezőben megjelent Hadházy Ákos is, aki meglepetten tette fel kérdését:
Rendszerváltás?
Emlékezetes, Hadházy Ákos nemrég arról posztolt, hogy nem is pályázhat a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal élére, mert az állatorvosi diplomáját nem fogadják el a meghirdetett feltételek között, illletve amiatt is kizárják, mert az elmúlt években országgyűlési képviselő volt.
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