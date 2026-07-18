reálbérkampánySzalai Piroska

Elszegényedett ország? Nemzetközi összehasonlításban is kiugró a magyar reálbér-növekedés

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Harminc százalékkal nőtt idehaza az elmúlt öt évben a reálkereset, az emelkedés egy friss felmérés szerint nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő. – Az adat világosan megmutatja, hogy a Tisza olyan állításokat tett a kampányban, például arról, hogy az ország elszegényedett, amelyeknek semmi közük nem volt a valósághoz – mondta a Magyar Nemzetnek Szalai Piroska. A Fidesz országgyűlési képviselője hozzátette, hogy Magyar Péter és a kormánytöbbség a választás óta is ugyanebben a stílusban vitázik: nem hajlandók pontos számokról beszélni és rendszerint csupán féligazságokat hangoztatnak.

Jakubász Tamás
2026. 07. 18. 15:17
Forrás: Shutterstock
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Az OECD rangsora a reálbér-növekedés kapcsán (2021-2026)

– A választási kampányban a Tisza egyik legfontosabb üzenete mégis az volt, hogy Magyarország elszegényedett – idéztük fel a Fidesz országgyűlési képviselőjének. – Semmi köze a valósághoz annak az állításnak, hogy hazánk az unió legszegényebb állama lett. Ez egyszerűen nem igaz, és ezt megannyi adat igazolja – válaszolt Szalai Piroska. – Az tény – jegyezte meg –, hogy fogyasztásra keveset költenek a magyarok, csakhogy ennek megvan a maga oka. Például az, hogy idehaza másfél évtizede érvényben van a rezsicsökkentés, vagyis amíg idehaza nominálisan is állandó a közüzemi kiadás, addig az unió más országaiban dinamikusan növekszik. – És azt is hozzá kell tenni – folytatta –, hogy mindeközben a megtakarítások aránya uniós összevetésben évek óta az első háromban van, vagyis az emberek számottevő része félre is rak a fizetéséből, már 1,4 millió honfitársunknak van állampapír megtakarítása, s 440 ezer gyermek rendelkezik babakötvénnyel. – Mindezt úgy – tért ki egy újabb mutatóra a képviselő –, hogy 2010 óta Magyarországon 1,3 millióan léptek ki a nélkülözők közül.

Valótlan állítások

– A parlamenti vitákat figyelve sokszor az az ember érzése, hogy a valós magyar helyzetet bemutató számok nem szimpatikusak a tiszás képviselőknek – fogalmazott Szalai Piroska, amiben szerinte nincs is különösebben mit csodálni.

A statisztika, így az OECD mostani, keresetekről szóló kimutatása ugyanis egyértelműen bebizonyítja, hogy a Tisza olyan állításokat tett a kampányban, amelyeknek semmi köz nem volt a valósághoz. Vagyis szerinte a választási győzelemhez megannyi hamis közlés vezetett.

 

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