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Rezsicsökkentés helyett szociális szőnyegbombázásra készül a Tisza-kormány

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Rezsicsökkentés helyett szociális szőnyegbombázásra készül a Tisza-kormány

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Egyre több jel mutat arra, hogy a Tisza-kormány nem kívánja fenntartani a jövőben a rezsicsökkentés poitikáját. Olyan rendszer bevezetése sejlik fel, amelyben rosszabbul járnának a többgyerekes családok, az idősek, a panellakók, a régi építésű házakban, lakásokban élők, az otthon dolgozók, a betegek és a kisgyermekes háztartások, illetve azok, akiknek este kell főzni, mosni, hűteni, fűteni.

Kiss Gergely
2026. 07. 06. 10:31
Úgy tűnik, szép lassan elbúcsúzhatunk a lakossági rezsicsökkentéstől Fotó: Karnok Csaba
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Megkezdődik a rezsicsökkentés kivezetésének előkészítése

A Magyar Nemzet tegnap felhívta a figyelmet Hortay Olivér gondolatmenetére. A Századvég energia- és klímapolitikai üzletágának vezetője jelezte:

„Egy új törvényjavaslat arra kötelezné a villamosenergia-szolgáltatókat, hogy minden okosmérővel rendelkező fogyasztónak dinamikus (azaz az aktuális tőzsdei árakat követő) árképzés mellett is ajánlatot tegyenek. A kormány ezzel párhuzamosan – az egyik első programjának keretében – megkezdi a háztartások okosmérővel történő felszerelését”.

Hortay Olivér szerint csakhogy ennek így nem sok értelme van. A jelenlegi piaci árkörnyezetben ugyanis aligha lehet olyan fogyasztási profilt előállítani, amely mellett a dinamikus tarifa kedvezőbb lenne egy háztartásnak a hatóságinál.

Senki sem akar többet fizetni az áramért, aki mégis, az eddig is megtehette, hiszen a rezsicsökkentési programból való kilépést és a piaci beszerzést nem tiltotta semmi. A törvényjavaslat tehát egy egyelőre nem létező fogyasztói igényt elégítene ki.

– A helyzet pedig érdemben akkor változna, ha a hatósági árakat drasztikusan megemelnék vagy eltörölnék – tette hozzá a szakértő.

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