Rezsicsökkentés helyett szociális szőnyegbombázásra készül a Tisza-kormány

Megkezdődik a rezsicsökkentés kivezetésének előkészítése

A Magyar Nemzet tegnap felhívta a figyelmet Hortay Olivér gondolatmenetére. A Századvég energia- és klímapolitikai üzletágának vezetője jelezte:

„Egy új törvényjavaslat arra kötelezné a villamosenergia-szolgáltatókat, hogy minden okosmérővel rendelkező fogyasztónak dinamikus (azaz az aktuális tőzsdei árakat követő) árképzés mellett is ajánlatot tegyenek. A kormány ezzel párhuzamosan – az egyik első programjának keretében – megkezdi a háztartások okosmérővel történő felszerelését”.

Hortay Olivér szerint csakhogy ennek így nem sok értelme van. A jelenlegi piaci árkörnyezetben ugyanis aligha lehet olyan fogyasztási profilt előállítani, amely mellett a dinamikus tarifa kedvezőbb lenne egy háztartásnak a hatóságinál.

Senki sem akar többet fizetni az áramért, aki mégis, az eddig is megtehette, hiszen a rezsicsökkentési programból való kilépést és a piaci beszerzést nem tiltotta semmi. A törvényjavaslat tehát egy egyelőre nem létező fogyasztói igényt elégítene ki.