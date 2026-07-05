A Tisza megkezdte a rezsicsökkentési program kivezetésének előkészítését

A képviselő emlékeztetett: az unió is elvárja, de Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a bemutatkozásakor is hangsúlyozta, hogy energiatakarékossági programokat kell indítani a lakosság részére. Nálunk a 2022. évihez viszonyítva 2024-ben harmadával kevesebb gázt és hatodával kevesebb távhőt fogyasztott a lakosság, s 2023-ban a 16 éves és idősebb honfitársaink 35 százaléka olyan lakásban élt, ahol a megelőző 5 évben volt energetikai korszerűsítés. Ez kimagaslóan jó érték az unióban.

– Többek között a rezsicsökkentés miatt maradt pénz a lakosságnál az energetikai korszerűsítésre. (Meg persze jelentősen nőttek a kerestek és a nyugdíjak is, sőt volt olyan támogatás, amit a lakosság széles rétegei tudtak használni.) Vajon tud-e, akar-e ellentmondani Magyar Péter ezeknek az elvárásoknak? – tette fel a kérdést Szalai Piroska.