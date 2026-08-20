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Ezek az autók veszítenek a leggyorsabban az értékükből Magyarországon

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Bár az autóvásárlás komoly befektetés, nem gondol bele mindenki, mennyit veszít majd az értékéből a kiválasztott modell az első néhány évben. Eladáskor sokan szembesülnek azzal, hogy a jármű értéke jóval nagyobbat esett, mint amire számítottak.

Kiss Gergely
2026. 08. 20. 12:46
Kiderült, hogy milyen autók veszítenek legnagyobbat évek múlva az értékükből Fotó: Németh András Péter
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Mivel a régebbi autók fenntartása drága, a prémium szegmens vásárlói általában szívesebben választanak újabb modelleket. Ugyanakkor számolniuk kell azzal, hogy néhány év elteltével egy ilyen modell értéke jelentősen visszaeshet, miközben a kereslet továbbra is korlátozott marad.

A carVertical kutatásában szereplő összes ország adatait elemezve kiderült, hogy Európában öt év alatt 

  • a Jaguar I-Pace értéke csökken a legnagyobb mértékben, 73,1 százalékkal, 
  • ezt követi a Land Rover Range Rover 70,1, 
  • a Nissan Leaf 62,4, 
  • az Audi e-tron 60,9 
  • és a Jaguar XF 59,9 százalékkal.

Az autók értékcsökkenése Európában országonként eltérő. Míg Nyugat-Európában leginkább a prémium kategóriás és elektromos autók értéke esik nagyot, az árérzékenyebb piacokon a gazdaságosabb modellek is gyorsan veszíthetnek értékükből.

A vizsgált modellek közül a Jaguar I-Pace tartja legjobban az értékét

Az értékvesztés nem minden autót érint egyformán. Két hasonló árú modell értéke néhány év elteltével teljesen eltérően alakulhat – a használtautó-piacon akár több ezer eurós különbség is lehet köztük.

A carVertical kutatása szerint Magyarországon, a vizsgált modellek közül, a Jaguar I-Pace tartotta meg a legjobban az értékét: öt év alatt 60,8 százalékos értékvesztést mutatott. Ezt követi a Ford Fiesta 60,9 százalékkal, a Suzuki Swift 62,3 százaékkal, a SEAT Alhambra 63 százalékkal és a Renault Twingo 64 százalékkal.

– A gazdaságosabb modellek általában jobban tartják az értéküket. Ebben az alacsonyabb indulóár, az olcsóbb karbantartás és az erősebb használtautó-piaci kereslet is szerepet játszik. Ugyanakkor minden piacnak megvannak a sajátosságai, ezért országonként eltér, mely autók értéke csökken a legnagyobb mértékben – magyarázza Buzelis.

Egy autó értékcsökkenését nemcsak a kora határozza meg, hanem az is, hogy mennyire vonzó a következő vásárló számára. Ha egy jármű iránt alacsony a kereslet, vagy kockázatos vételnek tartják, az jelentősen befolyásolja az értékét. 

A népszerű és gazdaságosan fenntartható autók ezzel szemben lassabban veszítenek értékükből, mert nagyobb irántuk a kereslet.

A lehetséges pénzügyi kockázatokat az autósoknak nem mindig könnyű felismerniük, ezért a carVertical beépítette jelentéseibe a Piaci érték funkciót. A hasonló felszereltségű járművek korábbi ártrendjeinek elemzésével és a jövőbeni érték előrejelzésével a fogyasztók világos képet kaphatnak arról, hogy mennyit érhet néhány év múlva a kiszemelt autó – így az ismeretlen kockázatból tudatosabb, megalapozottabb döntés lehet.
 

 

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