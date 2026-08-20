Ezek az autók veszítenek a leggyorsabban az értékükből Magyarországon

Mivel a régebbi autók fenntartása drága, a prémium szegmens vásárlói általában szívesebben választanak újabb modelleket. Ugyanakkor számolniuk kell azzal, hogy néhány év elteltével egy ilyen modell értéke jelentősen visszaeshet, miközben a kereslet továbbra is korlátozott marad.

A carVertical kutatásában szereplő összes ország adatait elemezve kiderült, hogy Európában öt év alatt

a Jaguar I-Pace értéke csökken a legnagyobb mértékben, 73,1 százalékkal,

ezt követi a Land Rover Range Rover 70,1,

a Nissan Leaf 62,4,

az Audi e-tron 60,9

és a Jaguar XF 59,9 százalékkal.

Az autók értékcsökkenése Európában országonként eltérő. Míg Nyugat-Európában leginkább a prémium kategóriás és elektromos autók értéke esik nagyot, az árérzékenyebb piacokon a gazdaságosabb modellek is gyorsan veszíthetnek értékükből.

A vizsgált modellek közül a Jaguar I-Pace tartja legjobban az értékét

Az értékvesztés nem minden autót érint egyformán. Két hasonló árú modell értéke néhány év elteltével teljesen eltérően alakulhat – a használtautó-piacon akár több ezer eurós különbség is lehet köztük.

A carVertical kutatása szerint Magyarországon, a vizsgált modellek közül, a Jaguar I-Pace tartotta meg a legjobban az értékét: öt év alatt 60,8 százalékos értékvesztést mutatott. Ezt követi a Ford Fiesta 60,9 százalékkal, a Suzuki Swift 62,3 százaékkal, a SEAT Alhambra 63 százalékkal és a Renault Twingo 64 százalékkal.

– A gazdaságosabb modellek általában jobban tartják az értéküket. Ebben az alacsonyabb indulóár, az olcsóbb karbantartás és az erősebb használtautó-piaci kereslet is szerepet játszik. Ugyanakkor minden piacnak megvannak a sajátosságai, ezért országonként eltér, mely autók értéke csökken a legnagyobb mértékben – magyarázza Buzelis.

Egy autó értékcsökkenését nemcsak a kora határozza meg, hanem az is, hogy mennyire vonzó a következő vásárló számára. Ha egy jármű iránt alacsony a kereslet, vagy kockázatos vételnek tartják, az jelentősen befolyásolja az értékét.

A népszerű és gazdaságosan fenntartható autók ezzel szemben lassabban veszítenek értékükből, mert nagyobb irántuk a kereslet.