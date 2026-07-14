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Holnaptól drágább lesz az üzemanyag, mint a védett ár volt

üzemanyagvédett árTisza-kormány

Holnaptól drágább lesz az üzemanyag, mint a védett ár volt

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Brutális üzemanyagár-emelkedést jelentettek be, aki tud, tankoljon még ma. Vajon lép-e Kapitány István?

Somogyi Orsolya
2026. 07. 14. 12:43
Szerdától megugranak az üzemanyagárak Fotó: MW-archív Forrás: MW-archív
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Jól jönne most az árkorlát

A hatósági árak kivezetése helyett a Fidesz-frakció azt javasolta, hogy azokat biztonsági árplafonként tartsa meg a kormány, tekintettel a bizonytalan geopolitikai helyzetre. A Tisza ellenben azzal érvelt, hogy a jogszabály módosítása tartalmazza a területért felelős miniszter Kapitány István intézkedési jogát. Vagyis azt, hogy szükség esetén rendeleti úton szabhassa meg a legmagasabb kiskereskedelmi üzemanyagárakat. Kérdés, hogy megalapozottnak tartja-e most a Gazdasági és Energetikai Minisztérium vezetője a beavatkozást, netár kivár még egy kicsit. Ha lép is ez ügyben Kapitány István, szem előtt kell tartania, hogy a dokumentumból kikerült a magyar rendszámú járművekre vonatkozó kitétel. Ez azt jelenti, hogy ha nálunk alacsonyabbak az üzemanyagárak, megindulhat a régiós benzinturizmus, melynek következtében a nem kívánt mértékben csappanhatnak meg a készletek.

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Hegyi Zoltán
idezojelekdavid lynch

Maciva

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Hogy a felszínen mi folyik, mi árad, azt látom. Mert a felszín fecseg. Nagyjából úgy, ahogyan az óvodában szokás, a középső csoportban. A parlamentben megy a cirkusz, a fejhangon kiabálás. Maciva. Magyar Cirkusz és Varieté.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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