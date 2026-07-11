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Nem tudni, mindenkinek marad-e a rezsicsökkentett ár a fűtési szezonban

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A fűtési szezon közeledtével közölte a kormány, hogy 26 milliárd forinttal támogatja a távhőszolgáltatást annak érdekében, hogy másfél millió fogyasztó számára változatlanok maradjanak a rezsicsökkentett árak. A mostani döntés alapján még sok kérdőjel maradt az Orbán-kormányok egyik legismertebb intézkedésének jövőjét illetően.

Somogyi Orsolya
2026. 07. 11. 5:45
Elsősorban a panellakásban élők nyugodhatnak meg: a következő telet is az alacsonyan rögzített távhőárakkal kezdhetik meg Fotó: Andras Eberling
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Már több intézkedést kivezetett a Tisza

Ugyanakkor fontos felidézni, hogy a Tisza-kormány az utóbbi időben több olyan intézkedést is módosított vagy kivezetett, amelyet az Orbán-kormányok hoztak. Az egyik legnagyobb kérdés, hogy a rezsicsökkentéshez miként állnak. Már csak azért is, mert Kármán András pénzügyi tárcavezető a korábbi miniszteri bizottsági meghallgatásán a rezsivédelem ügyében arról beszélt, hogy a jelenlegi rendszer fenntartása önmagában nem tekinthető hosszú távú megoldásnak. Világossá tette ugyanakkor, hogy nem támogatják a lakosság sokkterápiáját. Inkább olyan célzottabb és társadalmilag igazságosabb rendszert tartana szükségesnek, amely jobban figyelembe veszi a fogyasztási és jövedelmi különbségeket. Ezt az irányt mutatja az iskolakezdési támogatásra jogosultak körének meghatározása és a kamatstop tervbe vett felszámolása szeptember 30-tól.

Van még mit finomítani a rendszeren

Ha pedig a rezsicsökkentés távhőszegmensét tekintjük, az juthat eszünkbe, hogy az lényegében a lakótelepeken, panelházakban lakókat érinti, vagyis nem kifejezetten a legvagyonosabb réteget. Első ránézésre ez stimmel is, ha a kormány célja a jelenleg mindenkinek azonos feltételekkel járó támogatás szociális alapúvá változtatása. Csakhogy a távfűtés tehetősebb lakástulajdonosokat is érint, kiváltképp, ha a főváros egyes belvárosi területeit vagy újépítésű társasházait vesszük figyelembe. Arról pedig egyelőre nem érkezett hír, hogy a földgázzal, villamos energiával fűtők – akár jobb, akár kedvezőtlenebb anyagi helyzetben vannak – hogyan számoljanak az októberben kezdődő fűtési szezontól.

 

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