Kár lenne szétverni az Orbán-kormány gazdasági modelljét

Molnár Dániel, a Magyar Gazdasáfejlesztési Ügynükség vezető elemzője szerint a kínai és más keleti cégek sok esetben hídfőállásként tekintenek Magyarországra, elsősorban nem a hazai piac, hanem az euró­pai elérése a céljuk, így ha bezárul a kapu előttük, akkor feltehetően más célországot keresnek, amellyel képesek együttműködni a régióban.

Vagyis azok a beruházások, amelyek eddig Magyarországra érkeztek, a jövőben a szomszédos országokba vagy más versenytársakhoz települnének át és ott járulnának hozzá a munkahelyteremtéshez, valamint a növekedés dinamizálásához.

A már itt lévő cégek esetében is kérdésessé válhatnak a további bővítési tervek vagy adott esetben az üzemek csoporton belüli súlya. A hatások azonban nem feltétlenül állnak majd meg a keleti cégeknél, ezek többsége az elmúlt években már beágyazódott a magyar gazdaságba, vagyis a beszállítók, sok esetben kis- és középvállalkozók szintjéig is tovagyűrűzhetnek a negatív folyamatok. De ez a hatás a termelési láncban felfelé is megjelenhet, például a német autógyártók (BMW, Mercedes) bővítéseiben, tekintve, hogy magyarországi szerepük növelésében a CATL mint beszállító megtelepedése is szerepet játszott. A meglévő beruházásösztönzési ökoszisztéma gyökeres és gyors átalakítása így jelentős kockázatokat hordoz magában.

A beruházások megtartásáért, bővítéséért most különösen fontos sokat tenni. A nemzetközi könyezet ugyanis kedvezőtlen. A Központi Statisztikai Hivatal a minap közölte: a beruházások volumene a második negyedévben a nyers adatok szerint 9,1 százalékkal elmaradt az előző év azonos időszakitól. Az előző negyedévhez mérten – a szezonálisan kiigazított adatok alapján – a beruházások összértéke összehasonlító áron 4,3 százalékkal csökkent.