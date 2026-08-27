Mégsem lesz munkaszünet december 24-e? Megszólalt a népszavazást kezdeményező szakszervezet elnöke
Hajrájához érkezett az aláírásgyűjtése annak a népszavazási kezdeményezésnek, amely célul tűzte ki, hogy december 24. munkaszüneti nap legyen. A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének elnöke a Magyar Nemzetnek arról beszélt, hogy rengeteg íven gyűlhetnek a szignók, annak kapcsán ugyanakkor nem bocsátkozott becslésbe, hogy szeptember 4-éig az ügy mellé tudják-e állítani a szükséges kétszázezer támogatót. Karsai Zoltán megjegyezte: arra is van forgatókönyvük, ha az aláírásgyűjtés nem jár sikerrel.
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