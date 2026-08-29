perMOKKperen kívüli egyezség

Rengeteget költünk pereskedésre, pedig sokszor akár meg is egyezhetnénk

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Egy polgári jogvita nem feltétlenül jelent éveken át tartó pereskedést: ha a felek készek a megegyezésre, közjegyző előtt akár egyetlen nap alatt olyan jogerős egyezséget köthetnek, amely szükség esetén közvetlenül végrehajtható. A vitarendezésnek az a módja nemcsak gyorsabb és kiszámíthatóbb lehet, hogy az üzletfelek a konfliktus rendezése után is megőrizzék együttműködésüket.

Magyar Nemzet
2026. 08. 29. 5:40
Illusztráció Fotó: New Africa Forrás: Shutterstock
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„Akkor érdemes a közjegyző előtti egyezséget választani, amikor a feleknek már van közös tárgyalási alapjuk, és a vita jogi, pénzügyi vagy gyakorlati lezárása fontosabb számukra, mint az, hogy egy bíróság döntsön a konfliktusról. Ideális esetben egy nap alatt megszülethet a jogerős megállapodás” – mondta Tóth Ádám, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöke.

Építkezéstől az ingatlanvitákig

Ez a megoldás számos olyan konfliktusban jöhet szóba, ahol a feleknek valamilyen vagyoni vagy teljesítési kérdést kell rendezniük. Ilyen lehet például a vállalkozó és a megrendelő közötti elszámolási vita, az építkezés minőségével vagy határidejével kapcsolatos konfliktus, kártérítési igény, illetve ingatlan-tulajdonostársak közötti vita.

Szintén alkalmazható lehet tartozások rendezésére, örökléssel összefüggő vagyoni igények esetében, illetve házassági vagy élettársi vagyonjogi elszámolásnál.

Különösen akkor lehet értelme az egyezségnek, ha mindkét fél számára költséges és bizonytalan lenne egy hosszú per, miközben van olyan kompromisszumos megoldás, amelyet mindketten elfogadhatónak tartanak.

A közjegyző nem mediátor

A közjegyző feladata többek között annak vizsgálata, hogy az egyezség pontosan meghatározza-e a rendezett kérdéseket, valamint egyértelműen tartalmazza-e az egyes kötelezettségeket. Fontos például, hogy szerepeljen benne a teljesítés módja és határideje, hiszen ezek hiányában később a végrehajthatóság is problémát okozhat. A közjegyző azt is ellenőrzi, hogy a megállapodás megfelel-e a jogszabályoknak, illetve szükség van-e valamely harmadik személy vagy hatóság jóváhagyására. Gyakori lehet ezért az is, hogy a felek először mediációban jutnak el a kompromisszumig, majd az ott kialakított megállapodást közjegyző előtt is egyezségbe foglalják. Így a békés úton kialakított megoldás a jogerős és végrehajtható egyezség előnyeit is megkaphatja.

Nem minden vitát lehet közjegyző előtt rendezni

A közjegyző előtti egyezségi eljárásnak ugyanakkor vannak korlátai.

Csak akkor kezdeményezhető, ha ugyanabban az ügyben még egyik fél sem indított bírósági eljárást, és nem született korábban jogerős ítélet vagy fizetési meghagyás. Az sem lehetséges, ha ugyanabban a kérdésben már korábban bíróság vagy közjegyző előtt kötöttek egyezséget.

Bizonyos jogviták eleve nem tartoznak ebbe a körbe. Nem lehet például közjegyző előtt ilyen módon rendezni munkaügyi, végrehajtási vagy társasági jogi vitákat, illetve a személyi állapotot érintő ügyeket. A családjogi jogviták esetében is általános korlátozás érvényesül, ugyanakkor kivételt jelentenek a házassági és élettársi vagyonjogi kérdések.

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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