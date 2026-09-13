Dőlnek a hitelrekordok: már júliusban a tavalyi egész éves lakáshitelpiaci csúcs közelében járt a piac

Összességében a támogatott konstrukciók adták a lakáshitelek több mint háromnegyedét: júliusban 194,2 milliárd forint, vagyis a teljes volumen 76,2 százaléka valamilyen támogatott lakáshitelhez kapcsolódott.

Egyre nagyobb hitelösszegeket vesznek fel a lakásvásárlók

A lakáshitelek átlagos összege is rendkívül magas szinten alakult. Egy átlagos lakáshitel júliusban 27,65 millió forintottett ki. Az Otthon start konstrukción belül ennél is magasabb volt az átlag: egy szerződésre 35,31 millió forint jutott.

Ez jól mutatja, hogy a lakáshitelpiac bővülése nem kizárólag a szerződések számának emelkedéséből fakad. A háztartások egyre nagyobb összegű kölcsönöket vesznek fel, ami részben a magasabb ingatlanárakkal, részben pedig a kedvezményes kamatozású támogatott hitelek elérhetőségével magyarázható.

Már szinte teljesült a tavalyi egész éves rekord

Az év első hét hónapjának számai alapján rendkívül valószínű, hogy 2026 újabb rekordévet hoz a lakáshitelezésben.

Január és július között összesen 1831,71 milliárd forintnyi új lakáshitelt kötöttek a háztartások. Ez már jelentősen meghaladja a 2024-es teljes éves 1351,4 milliárd forintos eredményt, és a tavalyi, teljes évre vonatkozó 1967,4 milliárd forintos rekord 93,1 százalékát is elérte.

A 2025-ös egész éves rekord megdöntéséhez július végén már mindössze 135,7 milliárd forint hiányzott. A júliusi adatok alapján ezért jó esély van arra, hogy a piac ezt már augusztusban teljesítette.

Nem minden hiteltípus szárnyal

A rekordközeli lakáshitel- és személyihitel-piac mellett más hiteltípusoknál már kevésbé kedvező a kép. A szabad felhasználású jelzáloghitelek új szerződéses összege júliusban 10,09 milliárd forint volt, ami 3,1 százalékos éves csökkenést jelentett. A szerződések száma is visszaesett, 582-ről 510-re.