Dőlnek a hitelrekordok: már júliusban a tavalyi egész éves lakáshitelpiaci csúcs közelében járt a piac

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Újabb rendkívül erős hónapot zárt a magyar lakossági hitelezés júliusban. A személyi kölcsönök kihelyezése minden idők második legmagasabb szintjére emelkedett, miközben a lakáshitelek összege közel 80 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Az Otthon start program továbbra is meghatározó szereplő, és az év első hét hónapjának eredménye alapján a lakáshitelpiac már szinte teljesítette a tavalyi teljes éves rekordot.

Fischer Patrícia
2026. 09. 13. 9:46
Fotó: Ladóczki Balázs
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Összességében a támogatott konstrukciók adták a lakáshitelek több mint háromnegyedét: júliusban 194,2 milliárd forint, vagyis a teljes volumen 76,2 százaléka valamilyen támogatott lakáshitelhez kapcsolódott.

Egyre nagyobb hitelösszegeket vesznek fel a lakásvásárlók

A lakáshitelek átlagos összege is rendkívül magas szinten alakult. Egy átlagos lakáshitel júliusban 27,65 millió forintottett ki. Az Otthon start konstrukción belül ennél is magasabb volt az átlag: egy szerződésre 35,31 millió forint jutott.

Ez jól mutatja, hogy a lakáshitelpiac bővülése nem kizárólag a szerződések számának emelkedéséből fakad. A háztartások egyre nagyobb összegű kölcsönöket vesznek fel, ami részben a magasabb ingatlanárakkal, részben pedig a kedvezményes kamatozású támogatott hitelek elérhetőségével magyarázható.

Már szinte teljesült a tavalyi egész éves rekord

Az év első hét hónapjának számai alapján rendkívül valószínű, hogy 2026 újabb rekordévet hoz a lakáshitelezésben.

Január és július között összesen 1831,71 milliárd forintnyi új lakáshitelt kötöttek a háztartások. Ez már jelentősen meghaladja a 2024-es teljes éves 1351,4 milliárd forintos eredményt, és a tavalyi, teljes évre vonatkozó 1967,4 milliárd forintos rekord 93,1 százalékát is elérte.

A 2025-ös egész éves rekord megdöntéséhez július végén már mindössze 135,7 milliárd forint hiányzott. A júliusi adatok alapján ezért jó esély van arra, hogy a piac ezt már augusztusban teljesítette.

Nem minden hiteltípus szárnyal

A rekordközeli lakáshitel- és személyihitel-piac mellett más hiteltípusoknál már kevésbé kedvező a kép. A szabad felhasználású jelzáloghitelek új szerződéses összege júliusban 10,09 milliárd forint volt, ami 3,1 százalékos éves csökkenést jelentett. A szerződések száma is visszaesett, 582-ről 510-re.

A babaváró hitelek esetében szintén csökkenés következett be. Júliusban 17,76 milliárd forintnyi új szerződést kötöttek, ami 12,4 százalékkal maradt el az egy évvel korábbi eredménytől. Az év első hét hónapjának összesített teljesítménye ugyanakkor még mindig valamivel magasabb a tavalyinál.

A legnagyobb visszaesést a munkáshitel mutatta. Júliusban mindössze 8,6 milliárd forintnyi új munkáshitelt kötöttek, szemben az egy évvel korábbi 13,49 milliárddal. Ez 36,2 százalékos csökkenést jelent, az év első hét hónapjában pedig csaknem a felére esett vissza a kihelyezés.

 

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