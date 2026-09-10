Nehezen telnek a gáztárolók Európában, de nem mindenkinek kell aggódnia

A kis készlet sem jelent feltétlenül kockázatot

Jól mutatja a töltöttségi adatok félrevezető voltát Svédország példája. Az ország tárolói mindössze 0,49 százalékos fogyasztásarányos készletet mutatnak, ez azonban nem jelent téli ellátási veszélyt. Svédország ugyanis alig használ földgázt, energiamixének 99 százaléka karbonmentes forrásból származik.

Belgium helyzete már jóval érzékenyebb. Ott mindössze 2,9 százalékos fogyasztásarányos készlet áll rendelkezésre, miközben a lakossági fűtés jelentős része gázzal működik. A kereskedők ráadásul a magas árak miatt a betárolással is elmaradtak.

A tárolókapacitások mérete szintén alapvető különbségeket okoz. Európa kontinentális részén összesen mintegy 141 milliárd köbméternyi tárolókapacitás van, amelyből 31 milliárd Ukrajnában található. Az ukrán tárolók 34,3 százalékos töltöttsége így 10,6 milliárd köbméter gázt jelent, vagyis több mint kétszer annyit, mint amennyi Magyarországon rendelkezésre áll.