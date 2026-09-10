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Nehezen telnek a gáztárolók Európában, de nem mindenkinek kell aggódnia

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Bár az uniós gáztárolók töltöttsége 15 éves mélypontra került, önmagában ez még nem jelent ellátási kockázatot. A kisebb készlettel rendelkező országok többsége ugyanis jóval kevésbé gázfüggő, miközben Magyarországon a tárolók 71 százalék feletti töltöttsége és a csökkenő éves fogyasztás alapján elegendő tartalék áll rendelkezésre a tél átvészeléséhez.

Magyar Nemzet
2026. 09. 10. 10:18
Illusztráció Fotó: Kurucz Árpád
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A kis készlet sem jelent feltétlenül kockázatot

Jól mutatja a töltöttségi adatok félrevezető voltát Svédország példája. Az ország tárolói mindössze 0,49 százalékos fogyasztásarányos készletet mutatnak, ez azonban nem jelent téli ellátási veszélyt. Svédország ugyanis alig használ földgázt, energiamixének 99 százaléka karbonmentes forrásból származik.

Belgium helyzete már jóval érzékenyebb. Ott mindössze 2,9 százalékos fogyasztásarányos készlet áll rendelkezésre, miközben a lakossági fűtés jelentős része gázzal működik. A kereskedők ráadásul a magas árak miatt a betárolással is elmaradtak.

A tárolókapacitások mérete szintén alapvető különbségeket okoz. Európa kontinentális részén összesen mintegy 141 milliárd köbméternyi tárolókapacitás van, amelyből 31 milliárd Ukrajnában található. Az ukrán tárolók 34,3 százalékos töltöttsége így 10,6 milliárd köbméter gázt jelent, vagyis több mint kétszer annyit, mint amennyi Magyarországon rendelkezésre áll.

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