„Súlyos ténybeli tévedések, félrevezető csúsztatások” – büntetőfeljelentést tesz a 4iG a Partizán interjú miatt

A volt államtitkár szerint Mészáros Lőrincnek is szerepe volt Jászai Gellért felemelkedésében, és azt állította, hogy a 4iG növekedését kiszolgáló állami közbeszerzések szakmailag kifogásolhatók és az állam számára ráfizetésesek voltak.

Vályi-Nagy a 4iG Vodafone-felvásárlását is élesen bírálta. A 660 milliárd forintos vételárat és az infrastruktúra helyzetét kifogásolva a tranzakciót a magyar gazdaságtörténet egyik legsúlyosabb ügyének nevezte.