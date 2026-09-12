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„Súlyos ténybeli tévedések, félrevezető csúsztatások” – büntetőfeljelentést tesz a 4iG a Partizán interjú miatt

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Büntetőfeljelentést tesz a 4iG Nyrt. és Jászai Gellért Vályi-Nagy Vilmos volt államtitkár ellen, miután a korábbi kormányzati tisztségviselő a Partizánnak adott interjújában súlyos korrupciós vádakat fogalmazott meg a vállalattal és annak elnökével kapcsolatban. A társaság szerint az interjú valótlan és rosszindulatú állításokat tartalmazott, és a Partizán jogi felelősségét is vizsgálja.

Magyar Nemzet
2026. 09. 12. 9:59
Egyre nagyobbak lép a 4iG. Fotó: Vémi Zoltán
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A volt államtitkár szerint Mészáros Lőrincnek is szerepe volt Jászai Gellért felemelkedésében, és azt állította, hogy a 4iG növekedését kiszolgáló állami közbeszerzések szakmailag kifogásolhatók és az állam számára ráfizetésesek voltak.

Vályi-Nagy a 4iG Vodafone-felvásárlását is élesen bírálta. A 660 milliárd forintos vételárat és az infrastruktúra helyzetét kifogásolva a tranzakciót a magyar gazdaságtörténet egyik legsúlyosabb ügyének nevezte.

4iGPartizánbüntetőfeljelentés

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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