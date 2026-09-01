Ennek Magyar Péterék nem örülhetnek: újabb helyről érkezett jelzés arról, hogy nem mennek rendben a dolgok

A szolgáltatási szektorban szintén kedvezőtlenebb a magyar helyzet az uniós átlagnál, ami különösen fontos, mivel ez az ágazat nagy súlyt kap az általános gazdasági hangulatindexben.

Nem ez az egyetlen

A bizottság friss számai kapcsán érdemes megemlíteni azt is, hogy míg júliusban négy és fél éves csúcsra ért a GKI konjunktúraindexe, augusztusban azonban fordult a trend: a vállalkozások és a lakosság várakozásai egyaránt romlottak. Különösen az ország gazdasági kilátásainak megítélése gyengült, miközben a cégek foglalkoztatási szándéka is kedvezőtlenebb lett.

Összességében tehát a magyar gazdasági bizalmi adatok alapján 2026 első hét hónapját egyértelműen javuló trend jellemezte, amely augusztusban megtorpant. A magyar gazdasági hangulat továbbra is kedvezőbb az uniós átlagnál, de az augusztusi romlás arra utal, hogy a korábbi optimizmus nem feltétlenül folytatódik változatlan ütemben.