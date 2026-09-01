gazdasági hangulatEurópai Bizottsággazdasági hangulatindex

Ennek Magyar Péterék nem örülhetnek: újabb helyről érkezett jelzés arról, hogy nem mennek rendben a dolgok

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Míg az unió egészében javult a gazdasági hangulat a nyár utolsó hónapjában, addig hazánkban megtörni látszik az elmúlt hónapok optimizmusa. Havi szinten jól érzékelhető a gazdasági hangulatindex romlása, ám kérdés, hogy ez pusztán megtorpanás-e, vagy teljes fordulat. Mindenesetre néhány napja az egyik hazai gazdasági kutatóintézet elemzése is azt mutatta: a lakosság és a vállalatok várakozásai egyaránt romlottak augusztusban.

Fischer Patrícia
2026. 09. 01. 5:50
A Tisza-kormány nem hozta el a gazdasági csodát Fotó: Shutterstock
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A szolgáltatási szektorban szintén kedvezőtlenebb a magyar helyzet az uniós átlagnál, ami különösen fontos, mivel ez az ágazat nagy súlyt kap az általános gazdasági hangulatindexben.

Nem ez az egyetlen

A bizottság friss számai kapcsán érdemes megemlíteni azt is, hogy míg júliusban négy és fél éves csúcsra ért a GKI konjunktúraindexe, augusztusban azonban fordult a trend: a vállalkozások és a lakosság várakozásai egyaránt romlottak. Különösen az ország gazdasági kilátásainak megítélése gyengült, miközben a cégek foglalkoztatási szándéka is kedvezőtlenebb lett.

Összességében tehát a magyar gazdasági bizalmi adatok alapján 2026 első hét hónapját egyértelműen javuló trend jellemezte, amely augusztusban megtorpant. A magyar gazdasági hangulat továbbra is kedvezőbb az uniós átlagnál, de az augusztusi romlás arra utal, hogy a korábbi optimizmus nem feltétlenül folytatódik változatlan ütemben.

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