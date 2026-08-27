Gazdasági kilátások: vége lenne a mézesheteknek?

A gazdálkodási környezet kiszámíthatóságának megítélése ugyanakkor összességében lényegében változatlan maradt. A kereskedelmi és üzleti szolgáltató cégek valamivel kiszámíthatóbbnak látták működési környezetüket, mint júliusban, az ipari és építőipari vállalkozások azonban romlást érzékeltek.

Nem erősödött az áremelési szándék

Az inflációs kilátások szempontjából kedvezőbb képet mutat, hogy a vállalkozások értékesítési árakra vonatkozó várakozásai augusztusban lényegében nem változtak. Az ár-indikátor a május és július között tapasztalt mérséklődés után stabilizálódott.

A következő három hónapban a vállalkozások

16 százaléka tervez áremelést,

miközben 7 százalékuk készül árcsökkentésre.

Júliusban ugyanez az arány 16, illetve 8 százalék volt. Ez alapján az üzleti szféra árazási szándéka továbbra sem jelez erősödő inflációs nyomást, bár az sem látszik, hogy a cégek tömegesen készülnének áraik mérséklésére.

A stabilizálódó ár-várakozások így valamelyest ellensúlyozhatják a gazdasági hangulat romlásáról érkező kedvezőtlenebb jelzéseket.

A lakosság is pesszimistább lett

A fordulat nemcsak a vállalkozásoknál, hanem a háztartásoknál is megjelent. A fogyasztói várakozások nyolc egymást követő hónapban javultak érdemben, augusztusban azonban a GKI fogyasztói bizalmi indexe csaknem négy ponttal visszaesett.