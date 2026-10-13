Lépéskényszerben Vitézy, Kármán és Kapitány: betelt a pohár a fuvarozóknál, ultimátumot adtak a minisztereknek

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Közös levélben fordultak a fuvarozók három tárcavezetőhöz az ágazatnak szánt kormányzati segítség miatt, miután ma megszavazta az Országgyűlés a 25 forintos literenkénti adókedvezményt a magas dízelárak hatásainak enyhítésére. A fuvarozók közölték: a döntést kizárólag egy átfogó, komplex intézkedéssorozat legelső elemeként tudják elfogadni.

Magyar Nemzet
2026. 10. 13. 17:33
Szigorúbb fellépés vár a csaló fuvarozók ellen Fotó: Havran Zoltán

Maguk a fuvarozók sem elégedettek: Az Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE), a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete (NiT Hungary) és a Magyar Független Fuvarozók Egyesülete (MFFE) közös álláspontja szerint a 25 forintos összeg önmagában kevés, nem oldja meg a kkv-szektor kritikus helyzetét. 

Érdekképviseletünk ezt a döntést kizárólag egy átfogó, komplex intézkedéssorozat legelső elemeként tudja elfogadni

– írták. 

A három szervezet közös levelet küldött Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, Kármán András pénzügyminiszter, valamint Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter részére. Ebben közölték: haladéktalan további lépéseket várnak el egyebek mellett az alábbi területeken:

• Hatékony piacvédelem: az útdíjcsalások folyamatos – megállításos és telephelyi – ellenőrzése.

• Közlekedési korlátozások felülvizsgálata: az indokolatlan (politikai célú) 20 tonnás súlykorlátozások eltörlése, tranzitút-szabályok észszerűsítése.
• Kamionstop felülvizsgálata: éjszakai időablak, szabad hazagurulás és III. fokú hőségriasztás esetén mentesítés.

• Költségcsökkentés: az extrém magas hazai útdíjak csökkentése, a szolgáltatás romlása esetén jóváírás, valamint nagyfelhasználói kedvezmény bevezetése.

• Gépkocsivezetőhiány: a sofőrhiányt enyhítő adminisztratív könnyítések, a munkához jutás feltételeinek könnyítése, a bírságok felülvizsgálata, a harmadik országos gépkocsivezetők foglalkoztatásának könnyítése.

Ahogy írják, azt várják a kormánytól, hogy folyamatosan, és az érdekképviseletekkel egyeztetve monitorozza a meghozott intézkedések hatásait. Egyben kezdeményezték, hogy a három érintett miniszterrel közösen már 2026. december elején tartsanak egy átfogó felülvizsgálatot, ahol mérleget vonnak az elvégzett munkáról, az alágazat valós helyzetéről és a további intézkedésekről.

 


 


 

 

 


 

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