Lépéskényszerben Vitézy, Kármán és Kapitány: betelt a pohár a fuvarozóknál, ultimátumot adtak a minisztereknek

Maguk a fuvarozók sem elégedettek: Az Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE), a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete (NiT Hungary) és a Magyar Független Fuvarozók Egyesülete (MFFE) közös álláspontja szerint a 25 forintos összeg önmagában kevés, nem oldja meg a kkv-szektor kritikus helyzetét.

Érdekképviseletünk ezt a döntést kizárólag egy átfogó, komplex intézkedéssorozat legelső elemeként tudja elfogadni

– írták.

A három szervezet közös levelet küldött Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, Kármán András pénzügyminiszter, valamint Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter részére. Ebben közölték: haladéktalan további lépéseket várnak el egyebek mellett az alábbi területeken:

• Hatékony piacvédelem: az útdíjcsalások folyamatos – megállításos és telephelyi – ellenőrzése.

• Közlekedési korlátozások felülvizsgálata: az indokolatlan (politikai célú) 20 tonnás súlykorlátozások eltörlése, tranzitút-szabályok észszerűsítése.

• Kamionstop felülvizsgálata: éjszakai időablak, szabad hazagurulás és III. fokú hőségriasztás esetén mentesítés.