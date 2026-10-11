Már a betakarításhoz is öntözni kell: egyre nehezebb helyzetben a magyar burgonyatermesztők

Ráadásul egyes gazdaságokban már a betakarítás előtt is öntözni kellett. A rendkívül száraz, kemény talajban ugyanis a betakarítógépek nagyobb arányban sérthetik meg a burgonyát, így a vízpótlás a biztonságos felszedés feltételévé is vált – írja az Agroinform.hu.

Kilogrammonként 180 forintba is kerülhet az előállítás

A megkérdezett gazdaságok becslései alapján a burgonya közvetlen termesztési önköltsége idén kilogrammonként 100–130 forint fölé emelkedhetett. Ehhez hozzáadódik a betakarítás, a tárolás, a válogatás, a mosás, a csomagolás és a szállítás költsége.

A mosott, válogatott és csomagolt burgonya teljes önköltsége így egyes termelőknél akár kilogrammonként 180 forintot is elérhet. Ez nem országos átlag, hanem a magas öntözési és előkészítési költségekkel dolgozó gazdaságok kalkulációja.

A jövedelmezőséget a kereskedelmi láncok méretkövetelményei is rontják. A termelői tapasztalatok szerint 45 milliméteres alsó mérethatár esetén a termés 20–25 százaléka is kieshet az adott értékesítési csatornából, noha fogyasztásra alkalmas lenne. A határ 40 milliméterre csökkentésével a kieső mennyiség bizonyos esetekben akár 10 százalék körülire mérséklődhetne.

Ez az idei aszályos szezonban különösen fontos kérdés, hiszen a vízhiány miatt több termőterületen kisebb gumók fejlődtek. Hasonló problémák Nyugat-Európában is jelentkeztek, a magyar termelők ezért a kereskedelmi követelmények rugalmasabb alkalmazását sürgetik.

A termelői árak zuhantak, a bolti árak alig csökkentek

A gazdálkodók szerint kedvezőbb piaci körülmények között a mosott, csomagolt burgonya kilogrammonkénti 220–240 forintos átadási ára még elfogadható nyereséget biztosíthat. A kereskedelmi akciók során azonban a beszállítói ár 200 forint alá, esetenként 185 forint körüli szintre eshet, ami már felemésztheti a termelők hasznát.