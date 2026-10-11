Már a betakarításhoz is öntözni kell: egyre nehezebb helyzetben a magyar burgonyatermesztők

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Egy negyed évszázad alatt több mint 83 százalékkal zsugorodott a burgonya betakarított területe Magyarországon, és a visszaesés idén is folytatódhatott. A hazai termelőket az olcsó import mellett az aszály, a növekvő költségek és a kereskedelmi láncok szigorú követelményei is sújtják. Egyes gazdaságokban már a betakarítás előtt is öntözni kellett, hogy a kiszáradt talaj ne sértse meg a gumókat.

Magyar Nemzet
2026. 10. 11. 13:16
Illusztráció Fotó: Lang Róbert

Ráadásul egyes gazdaságokban már a betakarítás előtt is öntözni kellett. A rendkívül száraz, kemény talajban ugyanis a betakarítógépek nagyobb arányban sérthetik meg a burgonyát, így a vízpótlás a biztonságos felszedés feltételévé is vált – írja az Agroinform.hu.

Kilogrammonként 180 forintba is kerülhet az előállítás

A megkérdezett gazdaságok becslései alapján a burgonya közvetlen termesztési önköltsége idén kilogrammonként 100–130 forint fölé emelkedhetett. Ehhez hozzáadódik a betakarítás, a tárolás, a válogatás, a mosás, a csomagolás és a szállítás költsége.

A mosott, válogatott és csomagolt burgonya teljes önköltsége így egyes termelőknél akár kilogrammonként 180 forintot is elérhet. Ez nem országos átlag, hanem a magas öntözési és előkészítési költségekkel dolgozó gazdaságok kalkulációja.

A jövedelmezőséget a kereskedelmi láncok méretkövetelményei is rontják. A termelői tapasztalatok szerint 45 milliméteres alsó mérethatár esetén a termés 20–25 százaléka is kieshet az adott értékesítési csatornából, noha fogyasztásra alkalmas lenne. A határ 40 milliméterre csökkentésével a kieső mennyiség bizonyos esetekben akár 10 százalék körülire mérséklődhetne.

Ez az idei aszályos szezonban különösen fontos kérdés, hiszen a vízhiány miatt több termőterületen kisebb gumók fejlődtek. Hasonló problémák Nyugat-Európában is jelentkeztek, a magyar termelők ezért a kereskedelmi követelmények rugalmasabb alkalmazását sürgetik.

A termelői árak zuhantak, a bolti árak alig csökkentek

A gazdálkodók szerint kedvezőbb piaci körülmények között a mosott, csomagolt burgonya kilogrammonkénti 220–240 forintos átadási ára még elfogadható nyereséget biztosíthat. A kereskedelmi akciók során azonban a beszállítói ár 200 forint alá, esetenként 185 forint körüli szintre eshet, ami már felemésztheti a termelők hasznát.

A Világgazdaság korábbi adatai szerint 2023 és 2025 között a hazai burgonya éves átlagos felvásárlási ára kilogrammonként 218 forintról 139 forintra csökkent, miközben a fogyasztói ár mindössze 421 forintról 386 forintra mérséklődött. A különbség ugyan nem tekinthető automatikusan kereskedelmi nyereségnek, hiszen a feldolgozásnak, szállításnak és értékesítésnek is vannak költségei, az adatok mégis jól mutatják, hogy az áresés terhei eltérően oszlanak meg az ellátási lánc szereplői között.

A termelők számára mindezt súlyosbítja, hogy a vetőburgonyát, a talaj-előkészítést, a növényvédelmet és az öntözést már jóval az értékesítés előtt finanszírozniuk kell. Az időjárási, termelési és piaci kockázatok jelentős részét így maguk viselik, miközben a kiszámítható, megfelelő áron történő értékesítés egyre nagyobb kihívást jelent

burgonyaaszálytermőterületöntözésSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekTisza-kormány

A Tisza-kormányra várhatott a háborús veszély, nincs más magyarázat

Odrobina Kristóf avatarja

Hirtelen kiderült a baloldalon is, hogy az ukrajnai háború kiterjedése nem egy populista kitaláció, hanem a küszöbön álló valóság.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu