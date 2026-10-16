Újabb koncessziónak megy neki a kormány, mégpedig heteken belül

A miniszter szerint Magyarország jelentős lemaradásban van az úgynevezett körforgásos gazdaság megvalósításában. A változtatások során ezért nem elegendő egyetlen intézmény vagy szerződés működését vizsgálni: minden olyan területet át kell gondolni, amely nem működik megfelelően. Gajdos László a fejlesztési irányok között említette a hulladékudvarok számának növelését, a hatékonyabb hulladékkezelést, a korszerű technológiák alkalmazását és a lakossági szelektív hulladékgyűjtés egyszerűbbé tételét is.

A híradóban pedig arról beszélt, hogy túl sok a lerakó és kicsi az újrahasznosítás aránya.

A Mohu szerint a szolgáltatás továbbra is zavartalan

A Mohu hangsúlyozta, hogy a kormányzattal folytatott együttműködés mellett változatlanul ellátja feladatait. A helyi szolgáltatókkal közösen gondoskodik a hulladékok begyűjtéséről és elszállításáról. A társaság tájékoztatása szerint a következő időszakra vonatkozó együttműködések előkészítése a terveknek megfelelően halad.

A helyi hulladékgazdálkodási vállalatok jelentős részével már megállapodtak, az ország további részein pedig még zajlanak a szolgáltatás biztosításával kapcsolatos egyeztetések.

A Mohu szerint a lakossági szolgáltatás folyamatos és zavartalan, a hulladékszállítás rendje pedig változatlan.

Vitatja a Mohu a szakmai szervezet állításait

A társaság közleményének másik fontos eleme, hogy egy szakmai szervezetet megalapozatlannak nevezett információk terjesztésével vádol. Bár a Mohu nem nevezte meg a szervezetet, azt hangsúlyozta, hogy szerinte az ilyen közlések veszélyeztethetik az ellátásbiztonságot. A vállalat felszólította az érintett szervezetet, hogy ne terjesszen ilyen információkat, illetve ha fenntartja álláspontját, azt szakmai érvekkel és tényekkel támassza alá a nyilvánosság előtt.