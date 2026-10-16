Újabb koncessziónak megy neki a kormány, mégpedig heteken belül

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A hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatának első szakasza lezárult, a következő időszakban pedig a rendszer működésének és a szolgáltatások jövőjének kérdései is előtérbe kerülhetnek. A Mohu üdvözölte Gajdos László élő környezetért felelős miniszter M1 Híradóban elhangzott tájékoztatását, és közölte: a lakossági hulladékszállítás továbbra is zavartalan. A társaság ugyanakkor vitába keveredett egy szakmai szervezettel a megállapodásokkal kapcsolatos információk miatt.

Somogyi Orsolya
2026. 10. 16. 14:07
Heteken belül elindulhat a koncessziós szerződés újratárgyalása Fotó: Unger Tamás

A miniszter szerint Magyarország jelentős lemaradásban van az úgynevezett körforgásos gazdaság megvalósításában. A változtatások során ezért nem elegendő egyetlen intézmény vagy szerződés működését vizsgálni: minden olyan területet át kell gondolni, amely nem működik megfelelően. Gajdos László a fejlesztési irányok között említette a hulladékudvarok számának növelését, a hatékonyabb hulladékkezelést, a korszerű technológiák alkalmazását és a lakossági szelektív hulladékgyűjtés egyszerűbbé tételét is.

A híradóban pedig arról beszélt, hogy túl sok a lerakó és kicsi az újrahasznosítás aránya.

A Mohu szerint a szolgáltatás továbbra is zavartalan

A Mohu hangsúlyozta, hogy a kormányzattal folytatott együttműködés mellett változatlanul ellátja feladatait. A helyi szolgáltatókkal közösen gondoskodik a hulladékok begyűjtéséről és elszállításáról. A társaság tájékoztatása szerint a következő időszakra vonatkozó együttműködések előkészítése a terveknek megfelelően halad.

A helyi hulladékgazdálkodási vállalatok jelentős részével már megállapodtak, az ország további részein pedig még zajlanak a szolgáltatás biztosításával kapcsolatos egyeztetések.

A Mohu szerint a lakossági szolgáltatás folyamatos és zavartalan, a hulladékszállítás rendje pedig változatlan.

Vitatja a Mohu a szakmai szervezet állításait

A társaság közleményének másik fontos eleme, hogy egy szakmai szervezetet megalapozatlannak nevezett információk terjesztésével vádol. Bár a Mohu nem nevezte meg a szervezetet, azt hangsúlyozta, hogy szerinte az ilyen közlések veszélyeztethetik az ellátásbiztonságot. A vállalat felszólította az érintett szervezetet, hogy ne terjesszen ilyen információkat, illetve ha fenntartja álláspontját, azt szakmai érvekkel és tényekkel támassza alá a nyilvánosság előtt.

Elképzelhető, hogy a Hulladékgazdálkodók Országos Szövetségéről (HOSZ) van szó, amely korábban részletes javaslatcsomagban fogalmazta meg a hulladékgazdálkodási koncesszióval és a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerrel kapcsolatos kifogásait. A szövetség többek között a rendszer jogi és versenyjogi kérdéseit, valamint a koncesszor erőfölényével kapcsolatos aggályokat vetette fel.

Nem a Mohu az egyetlen, amelynek a koncesszióját felülvizsgálja a kormány

Gajdos László korábbi nyilatkozatai alapján a cél a teljes hulladékgazdálkodás átalakítása. A lehetséges fejlesztések között a korszerűbb hulladékkezelés, az újrahasznosítás javítása és a lakossági szelektív gyűjtés egyszerűsítése is szerepel. 

A Magyar Péter vezette kormány nemcsak a hulladékgazdálkodási rendszernek, hanem más koncessziós szerződéseknek is nekiment. Az egyik legjelentősebb az autópálya-koncesszióé: a kormány szeptemberben olyan jogi és gazdasági aggályokat fogalmazott meg a 2022-ben kötött, 35 évre szóló szerződéssel kapcsolatban, amelyek alapján tárgyalásokat kezdeményezett a konstrukció rendezéséről, és a tárgyalások sikertelensége esetére a jogviszony lezárására is intézkedési javaslatot kért.

Emellett a kabinet a korábban odaítélt kaszinó- és dohánykoncessziók felülvizsgálatát is megkezdte.

 

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