Újabb multis került egy magyar nemzeti vállalat élére

Augusztusban távozott Láng Géza

Kapitány István augusztus 14-én jelentete be, hogy visszahívta Láng Gézát a Magyar Posta igazgatóságának elnöki tisztségéből. A vállalat igazgatósága ezt követően megszüntette Láng vezérigazgatói munkaviszonyát is.

Láng Géza 2025-ben került a társaság élére, miután korábban a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkáraként dolgozott. Szakmai pályájának korábbi szakaszában a Posta Biztosítónál is nyolc évet töltött, 2019 és 2024 között pedig kormányzati tisztséget viselt. A Magyar Posta igazgatóságának tagjaként már a vezérigazgatói kinevezése előtt is részt vett a vállalat irányításában. Láng távozása után a Magyar Posta hivatalos vezetői oldalán Simon Csilla Edit szerepelt megbízott vezérigazgatóként.

A csomagpiactól várják a megújulást

A Magyar Posta hosszú évek óta küzd az átalakulással, és részben sikerrel is vette a a kihívást, amelyben a csomagforgalom növekedése a levélforgalom szinte lenullázódásával járt. Azonban a csomagpiacon számos, erős, nemzetközi szereplővel kell versenyeznie úgy, hogy nem vethet alá mindent annak, hogy kizárólag e területen lehessen sikeres. Országos szolgáltatási kötelezettségeinek is meg kell felelnie, biztosítania kell a kisebb települések elérhetőségét és a személyes ügyintézés fenntartását.