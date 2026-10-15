Újabb multis került egy magyar nemzeti vállalat élére

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Kapitány István bejelentette a Magyar Posta új vezérigazgatóját: a GE-nél, az Iron Mountainnél és a Ferrovialnál is megfordult.

Somogyi Orsolya
2026. 10. 15. 12:04
Szakonyi András irányíthatja a Magyar Postát, Kapitány István a nemzetközi nagyvállalati tapasztalatára épít Fotó: Facebook/Kapitány István

Augusztusban távozott Láng Géza

Kapitány István augusztus 14-én jelentete be, hogy visszahívta Láng Gézát a Magyar Posta igazgatóságának elnöki tisztségéből. A vállalat igazgatósága ezt követően megszüntette Láng vezérigazgatói munkaviszonyát is.

Láng Géza 2025-ben került a társaság élére, miután korábban a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkáraként dolgozott. Szakmai pályájának korábbi szakaszában a Posta Biztosítónál is nyolc évet töltött, 2019 és 2024 között pedig kormányzati tisztséget viselt. A Magyar Posta igazgatóságának tagjaként már a vezérigazgatói kinevezése előtt is részt vett a vállalat irányításában. Láng távozása után a Magyar Posta hivatalos vezetői oldalán Simon Csilla Edit szerepelt megbízott vezérigazgatóként.

A csomagpiactól várják a megújulást

A Magyar Posta hosszú évek óta küzd az átalakulással, és részben sikerrel is vette a a kihívást, amelyben a csomagforgalom növekedése a levélforgalom szinte lenullázódásával járt. Azonban a csomagpiacon számos, erős, nemzetközi szereplővel kell versenyeznie úgy, hogy nem vethet alá mindent annak, hogy kizárólag e területen lehessen sikeres. Országos szolgáltatási kötelezettségeinek is meg kell felelnie, biztosítania kell a kisebb települések elérhetőségét és a személyes ügyintézés fenntartását.

 

magyar postakapitány istvánszakonyi andrásSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekbujdosó andrea

Út a gumiszobába

Pilhál György avatarja

– Ne hangoskodjunk, uraim! – teremtette le vendégeit a mátyásföldi ivóban jó Szódás Sanyi még valamikor a kilencvenes évek derekán; majd magyarázatképp hozzátette: – Ez egy kocsma, nem a parlament.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu