Uniós jóváhagyás az OTP bank észt bevásárlására

Az OTP akkori közleménye szerint a balti piacokra való belépéssel 14 országra bővül a bank jelenléte és 13 százalékkal nő a mérlegfőösszege, miközben az eurózónán belüli működésének részaránya eléri az 50 százalékot a korábbi 42 százalék után.
Az OTP akkori közleménye szerint a balti piacokra való belépéssel 14 országra bővül a bank jelenléte és 13 százalékkal nő a mérlegfőösszege, miközben az eurózónán belüli működésének részaránya eléri az 50 százalékot a korábbi 42 százalék után.
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