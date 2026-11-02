Ehhez nem sok köze van a Tiszának? Az Orbán-kormány lépései menthetik meg a jövő évi gazdasági növekedést
Az előző időszak beruházásai menthetik meg a jövő évi növekedést. Egy gyárat felépíteni évek munkája, a következő beruházásba vetett bizalmat ennél sokkal gyorsabban el lehet veszíteni – jelezte György László egyetemi docens. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az energia- és élelmiszerárak, a romló foglalkoztatás, a bizonytalanság és a tervezett, mindössze négyszázalékos minimálbér-emelés visszafoghatják a vásárlásokat.
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