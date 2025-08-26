Rendkívüli

Szja-emelés: elértük Magyar Péter szakértőjét, eszement magyarázkodásba kezdett

Ki fog a végén fizetni?

Kötter Tamás
2025. 08. 26. 15:36
Kötter Tamás Facebook: „Ki gondolta volna? ! Ugyan már hölgyeim és uraim! Ha pontos számokat eddig nem is tudtunk, abból, hogy a Tiszát megszállták a 2002-2010 közötti időszak másod-harmad vonalas politikusai és szakértői, ez világosan következett. A feleségét, három gyermekének az anyját lehallgató, megzsaroló, majd eláruló magyar péter persze adócsökkentésről hadovál, mint Gyurcsány is tette 2006-ban, de azokat a brutális többletkiadásokat, amelyeket belengetett (szinte minden ingyen lesz-na persze) valakinek fizetnie kell. És ki fog a végén fizetni?! Nem a gazdagok, az biztos. Hanem a dolgozó középosztály!”

