Kötter Tamás Facebook: „Ki gondolta volna? ! Ugyan már hölgyeim és uraim! Ha pontos számokat eddig nem is tudtunk, abból, hogy a Tiszát megszállták a 2002-2010 közötti időszak másod-harmad vonalas politikusai és szakértői, ez világosan következett. A feleségét, három gyermekének az anyját lehallgató, megzsaroló, majd eláruló magyar péter persze adócsökkentésről hadovál, mint Gyurcsány is tette 2006-ban, de azokat a brutális többletkiadásokat, amelyeket belengetett (szinte minden ingyen lesz-na persze) valakinek fizetnie kell. És ki fog a végén fizetni?! Nem a gazdagok, az biztos. Hanem a dolgozó középosztály!”