Romániamegszorításokgazdaság

Bezzegrománia: Elfogadták az újabb megszorításokat

Elfogadta a román kormány pénteki rendkívüli ülésén a GDP 9 százalékát meghaladó költségvetési hiány lefaragását célzó intézkedések második csomagját, amelyet – az elsőhöz hasonlóan – parlamenti vita nélkül, mandátumát kockára téve akar életbe léptetni.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 08. 29. 21:28
Ilie Bolojan román miniszterelnök Fotó: DANIEL MIHAILESCU Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A kormányülést követő sajtótájékoztatón Ilie Bolojan miniszterelnök elmondta: az elfogadott intézkedések között szerepel a bírák és ügyészek nyugdíjkorhatárának 65 évre emeléséről szóló tervezet, amely megszabja, hogy a nyugdíj összege nem haladhatja meg az utolsó fizetés 70 százalékát. Az érintettek tiltakozását és részleges munkabeszüntetését kiváltó eredeti tervezethez képest annyi engedményt tett a kabinet, hogy egy tízéves átmeneti időszakot szabott meg a – jelenleg 48 éves nyugdíjkorhatár – fokozatos emelésére, írja az MTI. 

Egy másik jogszabály előírja, hogy 30 százalékkal csökkentik a pénzügyi felügyelet (ASF), az energiaszabályozó hatóság (ANRE) és a távközlési hatóság (ANCOM) vezetőinek juttatásait, ugyanakkor a szakértői állások 10, illetve az adminisztrációs állások 30 százalékát felszámolják.

Az adóügyi intézkedések sorában megadóztatják a Romániában tevékenykedő multinacionális cégek vállalatcsoporton belüli mesterséges kifizetéseit, amelyeket adóalapjuk csökkentésére használtak, valamint növelik a tőzsdei hozamokra kivetett adót. 

Nyugták kiállítására és – az adóhatósághoz bekötött – pénztárgép használatára kötelezik azokat az ingatlantulajdonosokat, akik egy hónapnál rövidebb időre adnak bérbe szálláshelyeket, és emelik a lakbérekből származó bevételek adóterheit. 

Megnövelik a társaságok bejegyzéséhez szükséges törzstőke értékét, 

emelik az egyéni vállalkozók által befizetendő egészségbiztosítási járulék összegét, és 25 lejes (megközelítőleg 2000 forint) illetéket vetnek ki minden Európai Unión kívülről érkező, 150 eurós értékhatár alatti, és így vámmentesen behozott küldeményre.

A bukaresti négypárti koalíciós kormány a második deficitcsökkentő csomagot hat különálló kisebb csomagra bontotta, hogy amennyiben valamelyik intézkedését alaptörvénybe ütközőnek minősítené az alkotmánybíróság, legalább részlegesen be lehessen vezetni a takarékossági, illetve adóügyi intézkedéseket.

A kormány külön tervezetet dolgozott ki a közigazgatás, a különnyugdíjak, az egészségügy, az állami vállalatok és a közintézmények terén bevezetendő kiadáscsökkentésre, illetve az adóbevételek növelésére. 

Így a kabinet egyszerre hat törvénytervezet életbe léptetésre akar jövő héten úgynevezett „kormányzati felelősségvállalást” bejelenteni, ami azt jelenti, hogy az érintett tervezetről a parlement nem rendez érdemi vitát, életbe léptetését pedig csak a kormány megbuktatásával tudja megakadályozni.

Az ellenzéki Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) egyik EP-képviselője pénteken közölte, hogy ebben az esetben az ellenzék hat külön bizalmatlansági indítványt terjeszt a parlament elé.

Ilie Bolojan a kormányinfón elmondta: a hat tervezet közül egyelőre ötöt fogadott el a kormány, míg a közintézményeket érintő intézkedéseket vasárnap tervezik véglegesíteni.

Borítókép: Ilie Bolojan román miniszterelnök (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Néző László
idezojelekTisza-adó

A svindler listája: ott mindenki hülye?

Néző László avatarja

Itt van ez a kiszivárgott dokumentum, hogyan alakítaná át az adórendszert a Tisza.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.