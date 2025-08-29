Dalnoki ÁronTisza-adóMagyar Péter

Elmenekült a kérdések elől a tiszás adóemelés atyja + videó

A Tisza párt kiszivárgott adóemelési terveiről kérdezte volna Dálnoki Áront, a párt gazdasági munkacsoportjának vezetőjét a Mandiner munkatársa, ha ott maradt volna a helyszínen.

2025. 08. 29. 22:14
Valóban progresszív jövedelemadó bevezetésére készülnek Magyar Péterék? Hogyan lehetne a Tisza Párt az adócsökkentés kormánya, ha egy 22 és egy 33 százalékos adókulcsot is beemelnének a rendszerbe? Ezekre a kérdésekre próbált meg választ kapni a Mandiner munkatársa, Dalnoki Árontól, de Magyar Péter programírója válaszadás helyett egyszerűen autóval elhagyta a helyszínt.

A meg nem valósult riport egy iskolakezdési tanszergyűjtés alkalmával készült Óbudán, de Dálnoki angolos távozásával a helyi Tisza Sziget jótékony rendezvénye is elmaradt.

