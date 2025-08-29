Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2025. 08. 29. 8:03

Így írnak ők – Augusztus 29., délelőtt

A ma délelőtti idézetgyűjteményben Török Gábor, Tompos Márton, Gelencsér Ferenc, Czene Gábor és Kötter Tamás gondolataiból tallózunk.  


 

Török Gábor

Célkeresztben Orbán

Tompos Márton

…és Szijjártó

Gelencsér Ferenc

Havi 200 pengő fixszel…

Czene Gábor

Reménykedés

Kötter Tamás

Ezt kellene elkerülni!

Így írnak ők

Véleményváró

Ágoston Balázs avatarja
Ágoston Balázs
idezojelekAusztria

A magyar ellenállás diadala

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekOrbán Viktor

A politikai képlet 1990 óta ugyanaz

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekszélhámosság

Szélhámosok a Tisza belső köreiben

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelektömeg

Pogány Induló – ki szív eleget?

Bayer Zsolt
idezojelekszemét maffiózó

A szemét ukrán maffiózó

Bayer Zsolt avatarja

Ezek a hazaárulók akkor boldogok, amikor bármiféle ártalom, veszteség, baj éri az országot.

