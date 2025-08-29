MerzNémetországMacron

Franciaország és Németország további légvédelmi eszközöket szállít Ukrajnának

Franciaország és Németország a dél-franciaországi Toulonban tartotta meg a 25. közös francia–német kormányülést. A felek megállapodtak, hogy további légvédelmi eszközöket szállítanak Ukrajnának, „tekintettel a tömeges orosz támadásokra” az elmúlt hetekben.

2025. 08. 29. 21:41
Fotó: KAY NIETFELD Forrás: DPA
Németország és Franciaország közös kormányülést tartott, amelyen a katonai támogatásokról is döntöttek. A két ország megegyezett, hogy a jövőben további légvédelmi eszközöket biztosítanak Ukrajnának.

Fotó: KAY NIETFELD / DPA

Az intenzív diplomáciai erőfeszítések ellenére Oroszország nem mutat szándékot arra, hogy leállítsa Ukrajna elleni agresszív háborúját

 – hangsúlyozta a francia és a német kormány.

Folytatjuk a nyomásgyakorlást azért, hogy további szankciókat vezessünk be mi magunk is, és erre készek is vagyunk, de az Amerikai Egyesült Államok is, azért hogy Oroszországot erővel visszatereljük a tárgyalóasztalhoz 

– jelentette ki Emmanuel Macron francia elnök Friedrich Merz német kancellárral tartott közös sajtótájékoztatón a kormányülést követően.

Jelenleg az Egyesült Államok intenzív tárgyalásokat folytat további vámok bevezetéséről. Nagyon örülnék, ha az amerikai kormány meghozná ezt a döntést, és azt más országokra is kiterjesztené, amelyeknek gáz- és olajimportja az orosz háborús gazdaság nagy részét finanszírozza

– mondta a német kancellár.

Emmanuel Macron emlékeztetett arra, hogy augusztus 18-án Vlagyimir Putyin orosz elnök „megígérte (Donald) Trump elnöknek”, hogy találkozik ukrán kollégájával, Volodimir Zelenszkijjel. Ha ez a kétoldalú találkozó hétfőig nem jön létre, „azt hiszem, ez ismét azt jelenti, hogy Putyin elnök kijátszotta Trump elnököt”, és „ez nem maradhat válasz nélkül” – vélte a francia elnök.

Putyin „láthatóan nem hajlandó […] találkozni Zelenszkijjel, egyszerűen elfogadhatatlan előfeltételeket szab” – tette hozzá a német kancellár. „Nincsenek illúzióim. Lehetséges, hogy ez a háború még hónapokig eltart” – mondta Friedrich Merz.

A két vezető a hétvégén külön-külön fog beszélni az amerikai elnökkel, jövő héten pedig az úgynevezett tettrekészek koalíciójával – amelyet jelenleg több mint harminc, Ukrajnát támogató ország alkot – újabb találkozót tartanak.

A francia elnök emellett visszautasította azt a moszkvai vádat, miszerint durva vagy vulgáris lenne azért, mert Vlagyimir Putyint ragadozónak nevezte. Tagadta, hogy sértő lett volna, de igazolta a jelzőt, utalva egy olyan „emberre, aki úgy döntött, hogy autoriter, autokratikus irányba halad, és revizionista imperializmust folytat a nemzetközi határok tekintetében”.

Nagy volt a jókedv a találkozó előtt 

Merz helyzete finoman szólva sem túl rózsás, de azért a közös kormányülés előtt még volt idő egy kis humoros videóra Macronnal. 

A német kancellár annak ellenére jókedvű, hogy a gazdasági kilátások tragikusak, emiatt pedig már figyelmeztetést is kapott. Nemrég a német kereskedelmi és iparkamara (DIHK) sürgős levélben figyelmeztette Friedrich Merz kancellárt, hogy a helyzet tarthatatlan. Németországot a bruttó hazai termék kétévnyi zsugorodása után 2025-ben is recesszió fenyegeti – ez a fejlemény a gazdasági szakértők szerint a bizalom tartós elvesztéséhez és a termelés külföldre történő fokozódó áthelyezéséhez vezet.

Borítókép: Friedrich Merz német kancellár és Emmanuel Macron francia elnök (Fotó: AFP)

