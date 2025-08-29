Mexikóverekedésszenátus

Verekedés tört ki a szenátusi ülésen + videó

Káoszba fulladt szerdán a mexikói szenátus ülése. A himnusz eléneklése után nem sokkal Alejandro „Alito” Moreno, az ellenzéki Intézményes Forradalmi Párt (PRI) vezetője és Gerardo Fernández Norona, a kormányzó Morena Párt szenátusi elnöke összeverekedett.

Magyar Nemzet
2025. 08. 29. 22:09
Fotó: STRINGER Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szerdán káoszba fulladt a mexikói szenátus ülése, miután két politikus egymásnak esett. A verekedés nem sokkal azután tört ki, hogy a képviselők elénekelték az ülés zárásaként a himnuszt – számolt be róla a Fox News

Verekedés lett az ülés vége Mexikóban
Verekedés lett az ülés vége Mexikóban 
Fotó: STRINGER / AFP

Alejandro „Alito” Moreno, az ellenzéki Intézményes Forradalmi Párt (PRI) vezetője és Gerardo Fernández Norona, a kormányzó Morena Párt szenátusi elnöke azután esett egymásnak, hogy korábban egy feszült vita bontakozott ki, amelynek során a Morena Párt és szövetségesei állítólag azzal vádolták a PRI-t és a konzervatív Nemzeti Akciópárt törvényhozóit, hogy az Egyesült Államok katonai beavatkozását szorgalmazták Mexikóban.

A kérdés különösen vitatottá vált azután, hogy Donald Trump elnök arról számolt be, hogy az Egyesült Államok katonai erőt vet be a terrorszervezetként nyilvántartott latin-amerikai drogkartellek ellen.

Az indulatok aztán később a kamerák előtt szabadultak el.

A hírek szerint Fernández Norona azzal vádolta Morenót, hogy megfenyegette, hogy megöli. 

A szenátus elnöke egyébként jelezte, hogy feljelentést fog tenni Moreno ellen. Emellett Norona péntekre rendkívüli ülést hívott össze, hogy javasolja Moreno és a másik három PRI-törvényhozó kizárását a verekedés miatt.

Borítókép: Alejandro „Alito” Moreno és Gerardo Fernández Norona (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Néző László
idezojelekTisza-adó

A svindler listája: ott mindenki hülye?

Néző László avatarja

Itt van ez a kiszivárgott dokumentum, hogyan alakítaná át az adórendszert a Tisza.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.