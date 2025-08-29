Verekedés tört ki a szenátusi ülésen + videó

Szerdán káoszba fulladt a mexikói szenátus ülése, miután két politikus egymásnak esett. A verekedés nem sokkal azután tört ki, hogy a képviselők elénekelték az ülés zárásaként a himnuszt – számolt be róla a Fox News.

Verekedés lett az ülés vége Mexikóban

Fotó: STRINGER / AFP

Alejandro „Alito” Moreno, az ellenzéki Intézményes Forradalmi Párt (PRI) vezetője és Gerardo Fernández Norona, a kormányzó Morena Párt szenátusi elnöke azután esett egymásnak, hogy korábban egy feszült vita bontakozott ki, amelynek során a Morena Párt és szövetségesei állítólag azzal vádolták a PRI-t és a konzervatív Nemzeti Akciópárt törvényhozóit, hogy az Egyesült Államok katonai beavatkozását szorgalmazták Mexikóban.

A kérdés különösen vitatottá vált azután, hogy Donald Trump elnök arról számolt be, hogy az Egyesült Államok katonai erőt vet be a terrorszervezetként nyilvántartott latin-amerikai drogkartellek ellen.

Az indulatok aztán később a kamerák előtt szabadultak el.

A hírek szerint Fernández Norona azzal vádolta Morenót, hogy megfenyegette, hogy megöli.

A szenátus elnöke egyébként jelezte, hogy feljelentést fog tenni Moreno ellen. Emellett Norona péntekre rendkívüli ülést hívott össze, hogy javasolja Moreno és a másik három PRI-törvényhozó kizárását a verekedés miatt.

Borítókép: Alejandro „Alito” Moreno és Gerardo Fernández Norona (Fotó: AFP)