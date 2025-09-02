Dippold Pál Magyar Hírlap: „És itt nagyjából eljutottunk annak felismeréséig, hogy hiába léptünk át a 21. századba, és ünnepeltük nemrég a proletár nemzetköziség eltüntetését, a korábbiaknál talán még erősebben jön velünk szembe a kommunizmus. Most liberálisnak nevezik magukat képviselői, a tetszhalott eszmék újra megéledtek, itt sétálnak köztünk a hivatásos felszabadítók. Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg éghajlat-aktivista – így mondják az ő foglalkozását – is ennek a vakságig felvilágosult csapatnak a tagja.”