Korábban lapunk is megírta, hogy a Financial Times értesülései szerint vasárnap este feltételezett orosz GPS-zavarás miatt kellett papírtérképre hagyatkoznia annak a repülőgépnek, amely Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét szállította Bulgáriában.
Hoppá: lebukott Ursula von der Leyen – szó sem volt orosz GPS-zavarásról
A brüsszeli fősodor nagyot akart mondani, de a tények ezúttal is gyorsan utolérték. A Financial Times vasárnap este állította azt, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének repülőgépét állítólag orosz GPS-zavarás érte Bulgáriában, ezért a személyzetnek papírtérképre kellett hagyatkoznia a leszállásnál. A történet azonban hamar megdőlt.
A Flightradar24 adatai azonban teljesen más képet mutatnak. A repülés tervezett időtartama 1 óra 48 perc volt, ténylegesen pedig 1 óra 57 percig tartott – vagyis semmilyen rendkívüli kitérő vagy hosszabb várakozás nem történt. A gép transzpondere ráadásul a felszállástól a leszállásig folyamatosan jó GPS-jelminőséget jelzett.
További Külföld híreink
Ursula von der Leyen gépét nem zavarta semmi
A rendszer által küldött úgynevezett NIC-értékek a navigációs adatok minőségét és megbízhatóságát mutatják.
Ezek alapján a Von der Leyent szállító repülőgép végig stabil, megbízható jelekkel repült, semmiféle „orosz GPS-zavarásnak” nem volt nyoma.
A brüsszeli kommunikáció tehát ismét elcsúszott a valóságon: az elnök asszony repülőútja semmiben sem tért el a normálistól, a feltételezett orosz fenyegetésről pedig kiderült, hogy abból semmi nem igaz.
További Külföld híreink
Borítókép: Illusztráció (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Bernd von Jutrczenka)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Újabb botrány Ukrajnában: rendőrök tepertek le egy sorozás elől menekülő férfit + videó
Ezúttal a rendőrök végezték a piszkos munkát.
Kim Dzsong Un vonata megérkezett Pekingbe
A fővárosban lezárták a központi pályaudvart.
Odesszából vitték el a férfit Zelenszkij emberrablói
Döbbenetes felvétel.
Brüsszel csak nézhet: megépül a Szibéria Ereje–2
Aláírták a memorandumot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Újabb botrány Ukrajnában: rendőrök tepertek le egy sorozás elől menekülő férfit + videó
Ezúttal a rendőrök végezték a piszkos munkát.
Kim Dzsong Un vonata megérkezett Pekingbe
A fővárosban lezárták a központi pályaudvart.
Odesszából vitték el a férfit Zelenszkij emberrablói
Döbbenetes felvétel.
Brüsszel csak nézhet: megépül a Szibéria Ereje–2
Aláírták a memorandumot.