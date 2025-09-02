Rendkívüli

Hoppá: lebukott Ursula von der Leyen – szó sem volt orosz GPS-zavarásról

A brüsszeli fősodor nagyot akart mondani, de a tények ezúttal is gyorsan utolérték. A Financial Times vasárnap este állította azt, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének repülőgépét állítólag orosz GPS-zavarás érte Bulgáriában, ezért a személyzetnek papírtérképre kellett hagyatkoznia a leszállásnál. A történet azonban hamar megdőlt.

Szabó István
2025. 09. 02. 9:55
Illusztráció
Illusztráció Fotó: Bernd von Jutrczenka Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP
Korábban lapunk is megírta, hogy a Financial Times értesülései szerint vasárnap este feltételezett orosz GPS-zavarás miatt kellett papírtérképre hagyatkoznia annak a repülőgépnek, amely Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét szállította Bulgáriában. 

Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP/ Janek Skarzynski)

A Flightradar24 adatai azonban teljesen más képet mutatnak. A repülés tervezett időtartama 1 óra 48 perc volt, ténylegesen pedig 1 óra 57 percig tartott – vagyis semmilyen rendkívüli kitérő vagy hosszabb várakozás nem történt. A gép transzpondere ráadásul a felszállástól a leszállásig folyamatosan jó GPS-jelminőséget jelzett.

Ursula von der Leyen gépét nem zavarta semmi

A rendszer által küldött úgynevezett NIC-értékek a navigációs adatok minőségét és megbízhatóságát mutatják.

Ezek alapján a Von der Leyent szállító repülőgép végig stabil, megbízható jelekkel repült, semmiféle „orosz GPS-zavarásnak” nem volt nyoma.

A brüsszeli kommunikáció tehát ismét elcsúszott a valóságon: az elnök asszony repülőútja semmiben sem tért el a normálistól, a feltételezett orosz fenyegetésről pedig kiderült, hogy abból semmi nem igaz.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Bernd von Jutrczenka)

