Ursula von der Leyen gépét nem zavarta semmi

A rendszer által küldött úgynevezett NIC-értékek a navigációs adatok minőségét és megbízhatóságát mutatják.

Ezek alapján a Von der Leyent szállító repülőgép végig stabil, megbízható jelekkel repült, semmiféle „orosz GPS-zavarásnak” nem volt nyoma.

A brüsszeli kommunikáció tehát ismét elcsúszott a valóságon: az elnök asszony repülőútja semmiben sem tért el a normálistól, a feltételezett orosz fenyegetésről pedig kiderült, hogy abból semmi nem igaz.